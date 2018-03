In den Viertelfinals der Europa League kommt es zu keinem Kracherduell. Die grossen Favoriten um den Titel gingen sich alle aus dem Weg. So sehen die Begegnungen aus, die am Freitag am Uefa-Hauptsitz in Nyon ausgelost wurden:

RB Leipzig - Marseille

Arsenal - ZSKA Moskau

Atletico Madrid - Sporting Lissabon

Lazio Rom - FC Salzburg

Die Viertelfinal-Hinspiele werden am 5. April ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später am 12. April. Zu den grossen Favoriten auf die Europa-League-Krone gelten Arsenal und Atletico Madrid. Der Sieger des Bewerbs erhält in der folgenden Saison einen fixen Startplatz in der Champions League.