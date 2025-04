Legende: Bleibt sein Team auch im Duell mit Lyon unbesiegt? United-Trainer Ruben Amorim. Keystone/Martin Rickett/PA via AP

Im Europa-League-Viertelfinal bekommt es Olympique Lyon mit Manchester United zu tun. Die «Red Devils» sind in der bisherigen EL-Saison noch unbesiegt.

Für das Team von Ruben Amorim ist die Europa League die letzte Hoffnung, eine verkorkste Saison etwas versöhnlicher zu gestalten. In der Meisterschaft liegt man auf Platz 13, fernab jeglicher Europa-Plätze. Doch auch Lyon läuft es nicht wie gewünscht, immerhin beträgt der Abstand auf einen direkten CL-Platz nur zwei Punkte.

Norwegische Überraschungsmannschaft

Interessant ist, dass mit einer Ausnahme alle verbliebenen Teams die Hauptrunde unter den Top 8 abgeschlossen hatten. Einzig Olympiakos Piräus ist nicht mehr dabei. Die Griechen wurden in den Achtelfinals von FK Bodö/Glimt eliminiert.

Die Norweger stehen zum erst zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in einem Viertelfinal eines europäischen Wettbewerbs. In der Saison 2021/22 war in der Conference League gegen die AS Roma Endstation. Nun bekommen sie es mit Lazio Rom erneut mit einem Team aus der italienischen Hauptstadt zu tun.

