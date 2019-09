Legende: Unterschiedliche Aufgaben Auf YB und Lugano warten in der Europa League Gegner mit teilweise deutlich höherem Budget. Freshfocus

Die 3 Schweizer Klubs in der Gruppenphase der Europa League haben Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zugelost erhalten. Während Basel und die Young Boys auf dem Papier aufs Weiterkommen hoffen dürfen, ist Lugano im Vergleich mit den Gegnern der krasse Aussenseiter.

Gruppe B mit Lugano

Die Tessiner sind im Uefa-Ranking im Vergleich mit den Gruppengegnern abgeschlagen klassiert. Während Dynamo Kiew mit einem Kaderwert von an die 100 Millionen Euro operiert, kommen die Tessiner nicht einmal auf einen Viertel dieses Werts. Auch Kopenhagens Spieler sind mehr als doppelt so viel wert wie jene der Tessiner. Einzig Malmö liegt gemäss Papierform in Reichweite der Schweizer.

Die Gruppe von Lugano im Überblick Klub UEFA-Ranking Marktwert Grösster int. Erfolg Dynamo Kiew 25. 97,80 Mio. Euro CL-Halbfinals 1998/99 FC Kopenhagen 45. 43,90 Mio. Euro CL-Achtelfinals 2010/11 Malmö FF 83. 19,70 Mio. Euro CL-Final 1978/79 FC Lugano 129. 22,40 Mio. Euro EL-Gruppenphase 2016/17

Gruppe C mit Basel

Basel hat in seiner Gruppe das beste Uefa-Ranking aller vier Teams. Das täuscht aber etwas darüber hinweg, dass der FCB äusserst undankbare Aufgaben zugelost erhalten hat. Denn: Sowohl die Spieler von Krasnodar wie auch jene von Getafe haben fast den dreifachen Wert im Vergleich zu jenen der Basler. Auch Trabzonspor, obwohl nur die Nummer 174 der Rangliste, schlägt den FCB in Sachen Marktwert.

Die Gruppe von Basel im Überblick Klub UEFA-Ranking Marktwert Grösster int. Erfolg FC Basel 31. 53,10 Mio. Euro CL-Achtelfinals 2017/18 FK Krasnodar 41. 148,45 Mio. Euro EL-Achtelfinals 2018/19 Getafe 78. 151,20 Mio. Euro EL-Viertelfinals 2007/08 Trabzonspor 174. 63,90 Mio. Euro CL-Gruppenphase 2011/12

Gruppe G mit YB

Die Berner haben gefühlt die attraktivsten Gegner zugelost erhalten, was auch ein Blick auf die Statistik bestätigt. Mit Porto kennt die Gruppe einen Überflieger (CL-Sieger 2004, Nummer 15 in Europa, eine Viertelmilliarde Marktwert). Feyenoord war Ende der 70er-Jahre das Mass der Dinge in Europa und bewegt sich wie auch die Glasgow Rangers finanziell in vergleichbaren Sphären wie der Schweizer Meister. Rang 1 scheint hier belegt, dahinter aber alles möglich.

Die Gruppe von YB im Überblick Klub UEFA-Ranking Marktwert Grösster int. Erfolg FC Porto 15. 254,20 Mio. Euro CL-Sieg 2003/04 Young Boys 62. 66,45 Mio. Euro CL-Halbfinals 1958/59 Feyenoord Rotterdam 87. 88,33 Mio. Euro CL-Sieg 1969/70 Glasgow Rangers 144. 47,45 Mio. Euro EL-Final 2007/08

