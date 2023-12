Legende: Eine weitere Europa-Reise steht an Die YB-Fans dürfen sich freuen. Keystone/Laurent Gilliéron

Das Hinspiel gegen den 19-fachen portugiesischen Meister findet am 15. Februar in Bern statt. Das Rückspiel steigt am 22. Februar im Estadio José Alvalade. Sporting Lissabon belegt in der heimischen Liga aktuell den 2. Platz und weist 2 Punkte weniger als Leader Benfica auf. Die Grün-Weissen haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen.

Sporting qualifizierte sich souverän hinter Atalanta Bergamo für die K.o.-Runde. Trainiert wird der Klub vom 38-jährigen Ruben Amorim, der Sporting 2021 zum bislang letzten Meistertitel geführt hat. Bester Torschütze ist der Schwede Viktor Gyökeres, Captain der Uruguayer Sebastian Coates. YB spielte in seiner Europacup-Geschichte noch nie gegen Sporting.

Die Paarungen im Überblick:

YB – Sporting Lissabon

– Sporting Lissabon Feyenoord Rotterdam – AS Roma

Milan – Rennes

Lens – Freiburg

Schachtar Donezk – Marseille

Benfica Lissabon – Toulouse

Galatasaray Istanbul – Sparta Prag

Sporting Braga – Qarabag Agdam

Bereits im Achtelfinal: Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Glasgow Rangers, Slavia Prag, Villarreal, West Ham.

15:16 Video Archiv: YB verliert zum Abschluss der CL-Kampagne gegen Leipzig Aus Champions League – Highlights vom 13.12.2023. abspielen. Laufzeit 15 Minuten 16 Sekunden.

Servette misst sich mit Ludogorets

Für Servette kommt es in der Conference League in den Sechzehntelfinals zum Duell mit Ludogorets Rasgrad. Die Genfer spielen zunächst am 15. Februar zuhause gegen den bulgarischen Meister, das Rückspiel findet eine Woche später auswärts statt. Bei Ludogorets steht mit Kwadwo Duah (Ex-YB, St. Gallen und Nürnberg) ein Schweizer Stürmer unter Vertrag, der sogar ein Jahr lang bei Servette spielte. Seit Sommer 2023 kickt der 26-Jährige in Bulgarien und überzeugte nach einer überstandenen Verletzung zuletzt mit 7 Toren seit Anfang November.

Legende: Geht für Ludogorets auf Torejagd Kwadwo Duah. imago images/Aleksandar Djorovic

Auch wenn Ludogorets seit 2012 die bulgarische Meisterschaft dominiert und mit 12 Titeln in Folge die diesbezüglich längste laufende Serie in Europa hat, ist der Klub international nur mässig erfolgreich. Nachdem er in der Qualifikation zur Champions League und zur Europa League gescheitert war, belegte er in der Gruppenphase der drittklassigen Conference League in seiner Gruppe knapp hinter Fenerbahce Istanbul den 2. Platz.

Die Paarungen im Überblick:

Servette – Ludogorets

– Ludogorets Sturm Graz – Slovan Bratislava

Union St-Gilloise – Eintracht Frankfurt

Olympiakos Piräus – Ferencvaros Budapest

Molde – Legia Warschau

Betis Sevilla – Dinamo Zagreb

Ajax Amsterdam – Bodö/Glimt

Maccabi Haifa – Gent

Bereits im Achtelfinal: Lille, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Pilsen, FC Brügge, Aston Villa, Fiorentina, PAOK Saloniki, Fenerbahce