Druck hat FCZ-Trainer Franco Foda in seiner kurzen Amtszeit schon deutlich grösseren verspürt, als vor dem Playoff-Hinspiel in der Europa League. Mit dem souveränen Weiterkommen gegen Linfield vor Wochenfrist haben die Zürcher mit der Qualifikation für eine europäische Gruppenphase nämlich das 1. Saisonziel bereits vorzeitig erreicht.

Der Trainer will mehr

Für Foda ist die im Falle eines Ausscheidens gegen Heart of Midlothian gesicherte Teilnahme an der Conference League aber nur das Minimalziel. Nach dem Triumph über die Nordiren will der Deutsche beim erneuten Duell mit einem Klub aus dem Vereinigten Königreich nachdoppeln: «Wir wollen jetzt unbedingt in die Europa League.» Dafür ist ein Weiterkommen gegen die «Hearts» notwendig.

Das Team aus Edinburgh, welches in der abgelaufenen Saison in der Liga den 3. Platz und im Cup das Endspiel erreicht hatte, dürfte aber eine ungleich höhere Hürde als zuvor Linfield darstellen. Alleine mit Alan Forrest, Barrie McKay und Sturmspitze Liam Boyce besitzen die Schotten im Offensivspiel drei Akteure mit Qualitäten, eine Partie zu entscheiden.

FCZ im Exil, doch «Jammern hilft nicht»

Dass Foda und Co. das Heimspiel aufgrund eines bereits belegten Letzigrunds in St. Gallen austragen müssen, ist für den Zürcher Übungsleiter nur ein kleines Übel. «Natürlich hätten wir lieber im eigenen Stadion gespielt – doch Jammern hilft nicht», so der 56-Jährige. Etwas Positives vermag Foda dem Auftritt im Ostschweizer Exil dennoch abzugewinnen: «Hier zeigten wir gegen den FC St. Gallen – trotz einer 0:2-Niederlage – einen der besten Auftritte der Saison.»

Dass beim in der heimischen Super League weiter sieglosen Meister noch nicht alle Zahnräder ineinander greifen, bestätigt auch FCZ-Innenverteidiger Karol Mets: «Wir sind noch immer in der Findungsphase.» Für den Esten ist die derzeitige Situation als «laufender Prozess» zu verstehen, der nach der erfolgreichen Vorsaison weiter Zeit braucht. Am Donnerstagabend bietet sich den Zürchern die Chance, diesbezüglich einen nächsten Schritt zu machen.