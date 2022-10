Mit dem neuen Trainer Bo Henriksen tritt der FCZ auswärts gegen Eindhoven an. Die Erinnerungen ans 1:5 sind noch frisch.

«Ich bin ruhig», sagte Bo Henriksen bei seinem Amtsantritt am Montag. Der neue FCZ-Trainer liess sich – zumindest öffentlich – nicht von der prekären Situation seines Klubs einschüchtern. Dabei wäre das durchaus verständlich. Der Schweizer Meister steht nach zehn Super-League-Runden und null Siegen am Tabellenende, auch in der Europa League sieht das Bild nach drei Spieltagen gleich miserabel aus.

Besonders beunruhigend war das 1:5 am vergangenen Donnerstag zuhause gegen PSV Eindhoven. Die Zürcher waren den Niederländern in allen Belangen unterlegen, liessen die Köpfe nach dieser Partie besonders tief hängen. Doch der Däne Henriksen kam Anfang Woche fröhlich in die Schweiz, versprühte viel Zuversicht und eine gewisse, nordische Ruhe.

Ich weiss, viele fragen sich: ‹Wann werden sie endlich gewinnen?›

Wie ruhig er auch an der Seitenlinie ist, wird sich zeigen. Nach der Klatsche gastiert man am Donnerstagabend gleich zum «Rückspiel» in Eindhoven. Der 47-Jährige sagt: «Ich weiss, viele fragen sich: ‹Wann werden sie endlich gewinnen?› Aber wir werden gegen den PSV gewinnen. Das ist es, woran wir glauben. Woran wir glauben müssen.»

Sein FCZ werde nicht einfach nur etwas verteidigen – da könne man auch gleich zuhause bleiben. «Wir gehen dorthin, um anzugreifen. Das ist unser Mindset», so Henriksen. Aber dass der Klub unter dem Dänen schon im ersten Spiel und auch noch gegen diesen starken Gegner den Turnaround schafft, wäre nichts weniger als mirakulös.

Gakpo bei Eindhoven auf Erfolgswelle

Dem Fokus auf den Angriff zum Trotz: Auch in der Defensive muss der Meister noch Schritte nach vorne machen. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei Eindhoven-Captain Cody Gakpo. Letzte Woche traf er im Letzigrund doppelt, inzwischen hat er seinen Klub auch in der Meisterschaft zum nächsten Sieg geschossen (1:0 gegen Heerenveen).

Nach Gakpos formidablem Saisonstart mit insgesamt 13 Toren und 10 Assists in 16 Spielen stand kurzzeitig ein Wechsel auf die Insel zur Debatte. Dieser scheint aber vorläufig wieder vom Tisch. Der FCZ und Henriksen werden sich also wohl oder übel erneut mit ihm herumschlagen müssen.

