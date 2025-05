Legende: Wer kann die verkorkste Saison mit einem Titel beenden? Harry Maguire und Wilson Odobert beim Duell in der Premier League. Imago/Shutterstock

Es ist ein wahrlich ungewohntes Bild. Im Final der Europa League treffen mit Manchester United und Tottenham der 16. und der 17. der Premier League aufeinander. Die beiden Traditionsvereine belegen in der englischen Meisterschaft damit die letzten beiden Plätze vor den Abstiegsrängen.

Krisen historischen Ausmasses

Manchester United wird die Saison so weit hinten beenden wie seit dem letzten Aufstieg im Jahr 1975 nicht mehr. In den letzten 34 Jahren hatten es die «Red Devils» immer in die Top 8 geschafft, nun liegt bestenfalls noch Rang 14 drin. Gleiches Bild bei Tottenham: Seit dem Aufstieg 1978 beendeten die «Spurs» jede Saison in den Top 15 der Premier League.

So bietet sich mit dem Final der Europa League also die grosse Chance, eine miserable Saison mindestens teilweise vergessen zu machen. Denn der Sieger des Duells ist neben dem Triumph auch direkt für die Ligaphase der Champions League in der nächsten Saison qualifiziert.

Münchner Edelfan

Auch wenn die Saison aus Sicht der Londoner über weite Strecken eine Katastrophe war, könnte sie nun in einem historischen Erfolg gipfeln. Der letzte Titel der «Spurs» liegt bereits 17 Jahre zurück und auch damals gewann man «nur» den League Cup. Der letzte grössere Triumph datiert gar aus dem Jahr 1991, als man den FA Cup holte. Die beiden Erfolge im Uefa-Cup – dem Vorgänger der Europa League – feierte Tottenham 1972 und 1984.

Ich wünsche den Jungs viel Glück. Es ist eine grosse Möglichkeit für sie, einen Titel zurück zu den ‹Spurs› zu holen. Es ist eine lange Zeit gewesen.

Harry Kane, der sich von 2009 bis 2023 einen Status als Klublegende erschuf, drückt seinem Stammverein im Endspiel natürlich die Daumen. «Ich wünsche den Jungs viel Glück. Es ist eine grosse Möglichkeit für sie, einen Titel zurück zu den ‹Spurs› zu holen. Es ist eine lange Zeit gewesen», sagte der Bayern-Torjäger dem britischen TV-Sender BBC vor dem englischen Duell in Bilbao.

Erst Kane – dann Tottenham?

Er selbst durfte erst in dieser Saison mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft erstmals einen grossen Titel bejubeln. «In meiner Zeit hatten wir einige gute Momente, aber wir haben den Job nie zu Ende gebracht. Sie haben jetzt die Chance. Was für eine Möglichkeit», blickt Kane auf seine Zeiten auf der Insel zurück.

Legende: Langersehnte Titel-Premiere Harry Kane stemmt mit den Bayern erstmals eine grosse Trophäe in die Höhe. Imago/Ulmer/Teamfoto

Der Bundesliga-Torschützenkönig führt aus: «Es ist für sie aus vielen Gründen eine schwierige Saison gewesen, aber sie haben die Chance, eine der besten Saisons in der jüngeren Geschichte zu erreichen.» In Anbetracht der Saisonergebnisse sieht die Ausgangslage für das Team von Ange Postecoglou auf jeden Fall vielversprechend aus. In Meisterschaft und League Cup entschieden die «Spurs» sämtliche 3 Duelle für sich.

