Werden Xhaka und Co. in spektakulärer Woche zum Triplekusen?

Finals in EL und DFB-Pokal

Zum Start in die spektakulärste Woche der Klubgeschichte saugte Xabi Alonso all die Momente für die Ewigkeit auf. Inmitten der Fans reckte der Spanier die Meisterschale nach oben, nachdem seine unbesiegbaren Überflieger am Samstag ihre einzigartige Bundesliga-Saison ohne Niederlage gekrönt hatten.

Legende: Gute Stimmung bei Xhaka und Co. vor dem grossen Endspiel in Dublin. imago images/PA Images

Mit Wirtz und Kovar Box aufklappen Box zuklappen Mit einem «topfitten» Florian greift Bayer Leverkusen nach dem ersten internationalen Titel seit 36 Jahren. Der zuletzt angeschlagene Offensivstar ist laut Angaben von Sportchef Simon Rolfes wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Matej Kovar wird auch im Final der Europa League im Tor stehen. Das bestätigte Trainer Xabi Alonso. Der Tscheche erhält wie schon in der gesamten Europacup-Saison den Vorzug vor Stammkeeper Lukas Hradecky.

Der Trainer von Bayer Leverkusen fiel etlichen Anhängern um den Hals, ehe er das grosse Finale der Triple-Jagd eröffnete. «Mit dieser Stimmung, mit dieser Energie gibt es Gründe, optimistisch zu sein», betonte Alonso vor dem ersten von zwei Finals in den kommenden Tagen – erst das Endspiel der Europa League am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo, drei Tage später dann das Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal.

Noch zwei Siege bis zur «Unsterblichkeit»

«Wir haben ein nächstes grosses Ziel», sagte der 42-Jährige, «die nächste Woche wird einzigartig.» Als erstes Team schloss Bayer eine Bundesliga-Spielzeit ungeschlagen ab, 51 Pflichtspiele zählt die magische Serie inzwischen – es fehlen nur noch zwei «bis zur Unsterblichkeit», betonte Kapitän Lukas Hradecky.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine Zusammenfassung des Europa-League-Finals sehen Sie in der Sendung «Europa League – Highlights» am Mittwoch ab 23:20 Uhr auf SRF zwei.

Am Mittwoch steht für Leverkusen der nächste Schritt der grossen Traumabewältigung an. Schon 2002 hatte Bayer die Chance auf drei Titel, doch binnen weniger Tage verspielte die Werkself alles und stärkte damit endgültig den «Vizekusen»-Mythos. Der Fluch ist seit dieser Saison gebannt – und Bayer vor dem Europa-League-Final in Dublin der grosse Favorit.

Alonso warnt vor Atalanta

Audio Archiv: Alonso über den Meistertitel (ARD, Torge Hidding) 02:05 min Bild: Keystone/AP Photo/Martin Meissner abspielen. Laufzeit 2 Minuten 5 Sekunden.

Es sei schwer zu sagen, ob Leverkusen zurzeit die beste Mannschaft weltweit sei, «weil wir nicht in der Champions League spielen», sagte Torjäger Patrik Schick, aber die Werkself sei sicherlich «im Moment das formstärkste Team in Europa». Alonso warnte dennoch: Atalanta, Fünfter der Serie A, ist für ihn «einer der härtesten Gegner in Europa».

An der Ausgangslage ändert das jedoch wenig. Der Glaube ist unermesslich, die Bayer-Profis platzen beinahe vor Selbstvertrauen – und die Lust auf weitere Titel wächst fast minütlich. Es gehe nun «in eine extrem wichtige, aber auch geile Woche. Jetzt wollen wir das Triple auch holen», sagte Jonas Hofmann. «Drei Tage, zwei Finals – unglaublich», sagte Alonso, «aber wir versuchen es.»