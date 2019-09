Legende:

Feyenoord: Steven Berghuis

Der niederländische Internationale hat einen ausgewiesenen Torriecher, sieht aber ebensogut den freistehenden Mitspieler: In der Saison 2017/18 stand er in der Eredivisie sowohl in der Torschützen- wie auch in der Assistgeberliste auf Platz 3. Auch heuer gelangen ihm in bislang 8 Spielen 9 Skorerpunkte.

imago images