«Follow, Follow, We Will Follow Rangers Everywhere, Anywhere», heisst es in der Hymne der Rangers Fans. Beim Gastspiel in Bern wird der schottische Traditionsklub aber auf Gesänge aus den eigenen Reihen verzichten müssen.

Weil die Fans beim Playoff-Duell gegen Legia Warschau mit obszönen Gesängen gegen den verstorbenen polnischen Papst Johannes Paul II. negativ aufgefallen sind, verhängte der Klub eine Gästeblock-Sperre. Heisst: Die Rangers verkaufen keine Gäste-Tickets für die Partie gegen die Young Boys.

Der tiefe Fall der Rangers

Die Anhänger der Schotten haben mit ihrem Klub aber Schlimmeres durchgestanden, als auf eine Reise nach Bern zu verzichten. Wegen Steuerschulden waren die Rangers vor 7 Jahren Konkurs gegangen, es folgte die Zwangsrelegation in die 4. Liga. Ein beinahe unvorstellbarer Tiefpunkt für einen Traditionsklub wie die Rangers.

Mittlerweile sind die «Teddy Bears» zurück im schottischen Oberhaus – und mit ihnen die legendäre Rivalität mit Celtic Glasgow. Nach 7 Spieltagen liegen die Rangers aktuell einen Punkt hinter dem erbitterten Rivalen.

Zum Ende der Saison soll dies nach 9 Jahren ohne schottischen Meistertitel endlich wieder anders sein. Seinen Teil dazu beitragen soll Steven Gerrard. Die Liverpool-Legende ist seit Mai 2018 Cheftrainer bei den Rangers. In der abgelaufenen Saison führte er das Team zur Vizemeisterschaft.

Ein besonderes Auge werden die Young Boys wohl auf Alfredo Morelos legen müssen. Der Kolumbianer steht bei 13 Treffern in 17 Partien. 8 davon hat er in der Europa-League-Qualifikation erzielt, in der die Rangers alle 4 Runden überstehen mussten.

Bekanntestes Gesicht ist aber wohl der mittlerweile 36-jährige Jermain Defoe. Der langjährige Tottenham-Stürmer ist aktuell von Bournemouth an die Schotten ausgeliehen.

