Granit Xhaka will Arsenal den ersten europäischen Titel seit 1994 bescheren. Und damit in die Königsklasse zurückkehren.

Seit 24 Jahren wartet der FC Arsenal auf einen europäischen Titel. Zwei Finalteilnahmen, je eine im Uefa Cup und in der Champions League, gingen seither verloren. Im dritten Anlauf soll es gegen Chelsea nun endlich klappen. Für den Fünftplatzierten der vergangenen Premier-League-Saison ist es die letzte Chance, sich doch noch für die Königsklasse zu qualifizieren.

Wir haben es verdient, in den Top 4 zu sein.

«Ein Klub wie Arsenal gehört in die Champions League. Es wird ein unglaublich wichtiges Spiel am Mittwoch», ist sich der 26-Jährige bewusst. «Wir wollen uns, den Fans und dem Klub die Champions League zurückholen.»

Dass Arsenal den Sprung auf die zur Königsklasse berechtigten Plätze in der Premier League nicht geschafft hat, stösst ihm bitter auf: «Ich denke, wenn man den Saisonverlauf anschaut, hätten wir es verdient, in den Top 4 zu sein.» Nun bleibt den «Gunners» noch eine Chance, nächste Saison doch noch in der Champions League zu spielen: der Triumph in der Europa League.

Wer gewinnt den EL-Final? Chelsea Chelsea % Arsenal Arsenal % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Erfolglose Europa-Schweizer

Xhaka könnte – zusammen mit Teamkollege Stephan Lichtsteiner – als erster Schweizer seit 6 Jahren einen europäischen Pokal holen.

Champions League : Xherdan Shaqiri holte den Pokal in der Königsklasse zuletzt im Jahr 2013 mit Bayern München.

: Xherdan Shaqiri holte den Pokal in der Königsklasse zuletzt im Jahr mit Bayern München. Europa League (damals noch Uefa-Cup): 2001 feierte Henchoz den letzten Schweizer Erfolg mit Liverpool.

Ich weiss, dass nicht viele Schweizer eine europäische Trophäe gewonnen haben.

Xhaka ist sich dessen bewusst: «Ich weiss, dass nicht viele Schweizer diese Trophäe gewonnen haben. Wir wären stolz, wenn wir den Titel gewinnen würden.» Ob der Strippenzieher im Arsenal-Dress dann auch wirklich stolz sein wird, zeigt sich am späten Mittwochabend. SRF zwei überträgt den Final ab 20:10 Uhr.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: So sendet SRF EL-Final live auf SRF zwei

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 29.05., 07:00 Uhr