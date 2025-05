Legende: Mit dem Ziel vor Augen Ein Gegentor, ein strenger Pfiff und dann schlägt auch noch die Verletzungshexe zu: Nico Williams und Bilbao scheinen wenige Schritte vor dem EL-Final im heimischen Estadio San Mames vom Pech verfolgt. IMAGO/Guillermo Martinez

Eigentlich war für Athletic Bilbao das Fussballmärchen aufgegleist: Mit dem Heimfinal vor Augen traf man im Halbfinal der Europa League auf ein Manchester United, bei dem die sportliche Krise längst zum Dauerzustand geworden war.

Fast schon kitschig mutete an, dass am Ursprung des Höhenflugs der Basken ein Geschwisterpaar stand: Der 22-jährige spanische Nationalstürmer Nico Williams und sein 8 Jahre älterer (und für Ghana spielender) Bruder Iñaki hatten mit je 5 Toren die «Löwen» in die Vorschlussrunde geführt (und im Vorjahr mit der Copa del Rey zum ersten Titel seit 40 Jahren).

Doch nun droht das Ausbleiben des Happy Ends, des baskischen «Finale dahoam». Ein Gegentor aus dem Nichts, ein umstrittener Penalty samt Platzverweis – und prompt hatte Bilbao das Hinspiel vor heimischem Anhang 0:3 verloren. Eine Rückkehr ins Estadio San Mames, Spitzname «die Kathedrale», am 21. Mai zwecks Kampf um die Europa-League-Trophäe ist in weite Ferne gerückt.

Nahezu komplette Bilbao-Offensive fehlt

Bilbaos Hypothek wurde in den Tagen vor dem Rückspiel noch einige Tonnen schwerer. Beide Williams-Brüder werden die geplante Aufholjagd im Old Trafford verletzt verpassen. Auch Topskorer Oihan Sancet, der in dieser Saison schon 17 Mal traf, ist nicht fit. Der Offensiv-Dreizack erzielte in dieser Saison 39 Tore, der Rest des Teams zusammengezählt nur 34.

Ebenfalls nicht dabei ist Abwehrchef Dani Vivian nach seiner roten Karte im Hinspiel. In Bestbesetzung hätte Bilbao zur «Remontada» eine Sensation gebraucht, angesichts der vielen Verletzten wäre der Finaleinzug nun gar ein Wunder.

«Spiele, die Zweifel aufkommen lassen»

Iñaki Williams meinte nach dem Hinspiel über die Entscheidung des Schiedsrichters kryptisch: «Es gibt Spiele, die Zweifel aufkommen lassen.» Fürs Rückspiel im Old Trafford versuchte er es mit Zweckoptimismus: «Wir sind in der Lage, sie im Rückspiel in grosse Schwierigkeiten zu bringen und das Spiel zu drehen.» Er und sein Bruder werden dabei nicht mithelfen können.

Die Erfolgsaussichten sind mehr als bescheiden. Hinzu kommt: So schwach sich ManUnited in der Premier League präsentiert – der 15.-Klassierte ist den Abstiegs-Rängen näher als dem Europacup –, so souverän waren die Leistungen in der Europa League. Das Team von Trainer Ruben Amorim überstand die Hauptphase als einzige Equipe ungeschlagen. Zittern musste man einzig im Viertelfinal, wo man Lyon erst nach Verlängerung niederrang.

1999 jubelten die Neville-Brüder

So werden in zwei Wochen wohl eher zahlreiche Anhänger der «Red Devils» denn Bilbao-Fans zur «Kathedrale» pilgern. In der Hoffnung, eine Katastrophensaison mit einem Ticket für die nächste Champions-League-Saison zu kaschieren.

In die «Königsklasse» gehört der Renommierklub nach seinem Selbstverständnis auch hin. Ins Oberhaus des europäischen Fussballs, wo ManUnited 1999 zum vorletzten Mal den Henkelpott in die Höhe stemmen durfte – auch dank zwei Brüdern, Phil und Gary Neville.

Für den ersten gemeinsamen Triumph im Europacup muss sich das Williams-Duo wohl noch gedulden. Ausser ihren Mitspielern gelingt am Donnerstag doch noch ein Fussballwunder.

