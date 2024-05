Noch nie stand Atalanta Bergamo in einem europäischen Final, Olympique Marseille hat alle drei Uefa-Cup- und Europa-League-Endspiele verloren.

Halbfinal in Europa League

Legende: Hat sein Lachen in Marseille wieder gefunden Pierre-Emerick Aubameyang (rechts) seit seinem Wechsel zu Marseille. imago images/Panoramic

Mit einem 3:0-Auswärtssieg in Liverpool konnte Atalanta Bergamo den Grundstein legen für die Halbfinal-Qualifikation in der Europa League. Zum erst zweiten Mal in der Klubgeschichte qualifizierten sich die Bergamasken für einen europäischen Halbfinal. Für einen Finaleinzug reichte es bisher noch nicht.

Gegner Olympique Marseille war 1993 der erste Champions-League-Sieger, eine Stufe darunter konnten die Südfranzosen noch nicht reüssieren. 3 Mal qualifizierten sie sich für einen Europa-League- oder Uefa-Cup-Final (1999, 2004, 2018), wobei jedoch alle verloren gingen.

Aubameyangs zweiter Frühling

Grosse Hoffnungen werden in Marseille mit Pierre-Emerick Aubameyang verbunden. Der Gabuner traf in dieser Europa-League-Kampagne bereits 10 Mal und bereitete weitere 3 Treffer vor. Aubameyang hatte vergangene Saison glücklos für Chelsea agiert und blühte an der französischen Mittelmeerküste mit 34 Jahren nochmals auf.