Halbfinals in Europa League

Die AS Roma schlägt im Halbfinal-Hinspiel in der Europa League Bayer Leverkusen zu Hause mit 1:0.

Im anderen Halbfinal kommt Juventus gegen den FC Sevilla in der 97. Minute zum glücklichen 1:1.

Die Rückspiele finden am kommenden Donnerstag um 21:00 Uhr statt.

AS Roma – Bayer Leverkusen 1:0

Es war kein Fussball-Leckerbissen, welcher den Zuschauern im Stadio Olimpico in Rom vorgesetzt wurde. Beide Mannschaften taten sich enorm schwer, zu Torchancen zu kommen. So war es wenig erstaunlich, dass ein einziger Treffer diese Begegnung entschied. Gut eine Stunde war gespielt, als Edoardo Bove mit einem Energieanfall im Mittelfeld einen Angriff lancierte. Bove passte anschliessend auf Teamkollege Tammy Abraham, der mit seinem Abschluss an Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky scheiterte. Doch beim Nachschuss war erneut Bove zur Stelle und traf zum 1:0.

Dabei blieb es bis zum Schluss. Leverkusen, das in den ersten sechs Spielminuten zwei gute Möglichkeiten durch Robert Andrich und Florian Wirtz vergeben hatte, enttäuschte in Rom. Beinahe wäre die «Werkself» aber doch noch zum Ausgleich gekommen. In der 87. Minute vergab Jeremie Frimpong jedoch auch die dritte erfolgsversprechende Offensivaktion der Mannschaft von Xabi Alonso.

Juventus Turin – FC Sevilla 1:1

Gut 500 km nördlich von Rom sah Juventus gegen den FC Sevilla bis zur allerletzten Aktion der Partie wie der sichere Verlierer aus. Doch dann verlängerte Paul Pogba einen Eckball ins Zentrum, wo der eingewechselte Innenverteidiger Federico Gatti zum umjubelten 1:1 einnickte (97.). Wenige Sekunden später war die Partie zu Ende.

02:52 Video Zusammenfassung Juventus Turin – FC Sevilla Aus Sport-Clip vom 11.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 52 Sekunden.

Es war für die «Alte Dame» ein guter Lohn für eine bescheidene Leistung. In der 1. Halbzeit waren die Gäste aus Spanien das bessere Team gewesen, nach dem Seitenwechsel gelang beiden Equipen nicht mehr viel. Den Treffer für Sevilla hatte Youssef En-Nesyri erzielt. Der Marokkaner wurde in der 26. Minute nach einem schnell vorgetragenen Angriff von Lucas Ocampos bedient und verwertete die Vorlage sicher.