In einem hitzigen Spiel sorgten die Frankfurter nach einer guten Stunde für die Entscheidung. Filip Kostic (60.) mit einem direkt verwandelten Freistoss und Danny da Costa (66.) sicherten Vorjahres-Halbfinalist Eintracht den 3:0-Sieg.

Die 0:1-Hypothek aus dem Playoff-Hinspiel hatte das Team von Adi Hütter bereits nach 27 Minuten wettgemacht. Strassburg-Verteidiger Stefan Mitrovic unterlief ein Eigentor.

Rebic fliegt vor, Lienard nach der Pause

Kurz vor der Pause machte sich Frankfurt das Leben – vermeintlich – selber schwer. Nach einer ungestümen Aktion flog Ante Rebic vom Platz. Weil ihm Strassburgs Dimitri Lienard wegen einer Tätlichkeit in der 55. Minute aber in die Katakomben folgte, mussten die Hessen nicht lange in Unterzahl agieren. Gelson Fernandes wurde bei Frankfurt eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt.

Düdelingen tut es wieder

Düdelingen, im letzten Jahr als erster Klub aus Luxemburg in der EL-Gruppenphase, durfte erneut jubeln. Der 15-fache luxemburgische Meister setzte sich gegen Ararat-Armenia Jerewan im Penaltyschiessen durch.