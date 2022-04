Mit beherztem Spielstil möchte der Schotte an der Seitenlinie von West Ham die EL-Überflieger aus Frankfurt stoppen.

Legende: Geht sein Matchplan auch gegen die Eintracht auf? West-Ham-Trainer David Moyes. IMAGO / Action Plus

Es sollte seinen Aufstieg als Trainer krönen: Das Engagement bei Manchester United 2013. Doch das Erbe von Alex Ferguson wog für David Moyes zu schwer – von sechs Jahren Vertrag erfüllte er nur das erste. Seine Vorschusslorbeeren aus der erfolgreichen Zeit bei Everton vermochte der Schotte nicht zu bestätigen.

Über Umwege nach London

Auch bei Real Sociedad und Sunderland, wo sich Moyes im Anschluss versuchte, lief es ihm nicht nach Wunsch. Im Baskenland hielt er sich nur ein Jahr und auch im Norden Englands war nach dem Abstieg mit den «Mackems» in die Zweitklassigkeit sein Schicksal besiegelt.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei zeigt Ihnen in der Sendung «Europa League – Highlights» am Donnerstag ab 23:50 Uhr die besten Szenen der Europa-League-Halbfinals.



Bei West Ham steht der 59-Jährige nach 2017/18 zum 2. Mal an der Seitenlinie. Und im 2. Anlauf scheint Moyes' Spielidee endlich Früchte zu tragen. Mit viel Leidenschaft und schnellem Konterspiel steht West Ham nebst der erfolgreichen Saison in der Premier League auch international kurz davor, nach 1976 wieder in den Final im Europapokal einzuziehen. Damaliger Gegner im Halbfinal: Eintracht Frankfurt.