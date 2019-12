Mehr aus dieser Rubrik

Basel trifft in den Sechzehntelfinals der Europa League auf den zyprischen Vertreter APOEL Nikosia.

Gegen die Zyprer hat der FCB noch nie gespielt.

Die Spiele finden am 20. und 27. Februar statt, Basel tritt zuerst auswärts an.

Basels letzte Erinnerungen an einen Klub aus Zypern sind keine guten. Die Basler liessen sich im Herbst 2018 von Apollon Limassol in den Playoffs zur Europa League ausschalten.

Als Gruppensieger und gesetzte Mannschaft haben die Basler den vermeintlich kleinen Vorteil, dass sie das entscheidende Rückspiel am Donnerstag, 27. Februar, daheim im St. Jakob-Park werden austragen können.

Basler Höhenflug vor 6 Jahren

APOEL belegte in seiner Gruppe den 2. Platz hinter dem FC Sevilla und vor Karabach Agdam und Düdelingen.

Basels EL-Gegner APOEL im Bild Bild 1 / 6 Legende: Der Torhüter Der Slowene Vid Belec ist eine Leihgabe von Sampdoria Genua. Bei den Zyprern kann der 29-Jährige Spielpraxis sammeln und sich im internationalen Schaufenster präsentieren. imago images Bild 2 / 6 Legende: Der Captain Innenverteidiger Nikolas Ioannou (links) hält die Truppe zusammen und ist auch nicht gerade zimperlich im Zweikampf. Hier kriegt das Ajax' Klaas-Jan Huntelaar zu spüren. imago images Bild 3 / 6 Legende: Das Talent Musa Suleiman Al-Taamari (hier im Dress der jordanischen Nationalmannschaft) ist 22-jährig und auf dem rechten Flügel ein Versprechen für die Zukunft. imago images Bild 4 / 6 Legende: Der Teuerste Mit einem Marktwert von 2 Millionen Euro (gemäss transfermarkt.ch) ist Stürmer Andrija Pavlovic (rechts) zusammen mit Al-Taamari der teuerste Spieler im Kader von APOEL. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Der Schweizer Dragan Mihajlovic spielte zuletzt 4 Saisons in Lugano, ehe er nach Zypern wechselte. imago images Bild 6 / 6 Legende: Der (Ex-)Trainer Vor einer Woche musste der Deutsche Thomas Doll nach nur 4 Monaten seinen Posten räumen, obwohl er das Team in die EL-K.o.-Phase geführt hatte. Interimistisch führt nun Loukas Hatziloukas die Mannschaft. imago images

In der Europa League brillierten die Basler letztmals in der Saison 2012/13. Damals erreichten sie unter Trainer Murat Yakin die Halbfinals, in denen sie an Chelsea scheiterten.

Die weiteren Schweizer in der Europa League:

Gökhan Inler trifft mit Basaksehir auf Sporting Lissabon

Granit Xhakas Arsenal misst sich mit Olympiakos Piräus

Gelson Fernandes und Djibril Sow von Eintracht Frankfurt treffen auf Salzburg

Haris Seferovic will Benfica gegen Schachtar Donezk eine Runde weiter schiessen

Malmö duelliert sich mit Wolfsburg mit dem Schweizer Trio Admir Mehmedi, Renato Steffen und Kevin Mbabu

Sendebezug: Livestream auf www.srf.ch/sport, 16.12.2019, 13:00 Uhr.