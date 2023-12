Legende: Servette hat mit Slavia Prag noch eine Rechnung offen Das erste Aufeinandertreffen gewannen die Tschechen in Genf mit 2:0. Keystone / MARTIAL TREZZINI

«Als ich die Auslosung gesehen habe, habe ich schnell verstanden, dass unser Ziel der 3. Platz ist. Die AS Roma und Slavia Prag sind qualitativ stärker.» Dies sagte Servettes Trainer René Weiler nach der Hälfte des Pensums in der Gruppenphase der Europa League. Es stand das kapitale Heimspiel gegen Sheriff Tiraspol an, das die Genfer dank zwei Toren in der Schlussphase 2:1 gewinnen konnten. Mit einem Unentschieden vor zwei Wochen gegen die AS Roma sicherte sich Servette schliesslich vorzeitig den 3. Rang in der Gruppe und somit den Platz in den Sechzehntelfinals der Conference League – Ziel erreicht.

Die Genfer können in Prag also ohne Druck aufspielen, einzig eine seit dem 5. Oktober andauernde Serie steht auf dem Spiel. Die Genfer haben seither in wettbewerbsübergreifend 12 Partien nicht mehr verloren, zuletzt resultierte im Léman-Derby ein 1:1 gegen Lausanne-Sport.

04:35 Video Archiv: Servette trotzt der AS Roma einen Punkt ab Aus Sport-Clip vom 30.11.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 35 Sekunden.

Die Gastgeber aus Prag hingegen wollen den Gruppensieg und somit die Achtelfinal-Qualifikation ins Trockene bringen. Im Fernduell mit den Römern liegen die Vorteile bei den Tschechen. Sie haben nicht nur zwei Punkte mehr auf dem Konto, sondern auch das deutlich bessere Torverhältnis.

Lugano und die «goldene Ananas»

Der FC Lugano hat eine Stufe tiefer nach der Niederlage gegen Bodö/Glimt derweil keine Chance mehr auf das Überwintern in der Conference League. Am Donnerstag geht es gegen das letztplatzierte Besiktas Istanbul nur noch um die «goldene Ananas».

Da auch die Türken bereits vorzeitig ausgeschieden sind, verkommt das Spiel im Letzigrund zur Kehrauspartie. Die einzige Frage, die sich noch stellt: Kann das Team von Mattia Croci-Torti den nutzlosen 3. Platz verteidigen oder rutscht es gar noch auf den letzten Tabellenplatz ab? Sollten die Gäste mit mehr als einem Tor Unterschied gewinnen, wäre letzteres der Fall.