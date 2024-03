Legende: Wie aufmerksam hörte er zu? Kurban Kurbanow (rechts) lauscht Xabi Alonsos Erläuterungen. Imago/Pepphoto

Wenn Bundesliga-Leader Bayer Leverkusen am Donnerstag in der Europa League bei Karabach Agdam zum Achtelfinal-Hinspiel antritt, stehen zwei Trainer an der Seitenlinie, die voreinander keine Geheimnisse mehr haben. «Wir kennen sie, sie kennen uns», so Bayer-Coach Xabi Alonso.

Der Grund: Nachdem die beiden Teams in der Gruppenphase (5:1 und 1:0 für Leverkusen) aufeinandergetroffen waren, lud Alonso sein Gegenüber Kurban Kurbanow im Januar zu einer Hospitanz in Leverkusen ein – natürlich bevor die Auslosung ein nochmaliges Duell ergab.

Obwohl sich Kurbanow und seine Assistenten nun ideal auf das Team um Nati-Captain Granit Xhaka vorbereiten konnten, bereut Alonso die Einladung nicht: «Wir haben nichts zu verbergen. Und es wird schön, sie wiederzusehen und zu grüssen.»

Kurbanow: «Könnte mir helfen»

Auch Kurbanow erklärte, dass dieser Umstand «nichts ändern wird. Ich habe mich für Xabis Arbeit interessiert». Er fügte allerdings an: Der Austausch sei sehr gut gewesen «und könnte mir in Zukunft helfen». Vielleicht ja schon in den Achtelfinals.

02:51 Video Archiv: Leverkusens Sieg in der Bundesliga über Bayern München Aus Super League – Highlights vom 10.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 51 Sekunden.