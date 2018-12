Zum Abschluss der EL-Gruppenphase spielt der FCZ auswärts gegen Ludogorets 1:1 unentschieden.

Weil Leverkusen gleichzeitig 5:1 gegen Larnaca gewinnt, bleiben die Zürcher auf dem 2. Platz.

Die Auslosung der Sechzehntelfinals findet am Montag in Nyon statt.

Bei eisigen Minus-Temperaturen brauchte der FCZ rund 20 Minuten, um ins Spiel zu finden. Der Zürcher Offensivmotor stockte gewaltig, sprang dann aber aus dem Nichts an: Benjamin Kololli trat am gegnerischen Sechzehner einen Freistoss scharf zur Mitte, wo Stephen Odey entschlossen zum 1:0 einnickte.

Einen lang anhaltenden Effekt hatte dieser Zündfunke jedoch nicht. Ganz im Gegenteil: Ludovic Magnins junge Zürcher Mannschaft überliess Ludogorets das Spieldiktat und wusste sich oft nur mit Fouls zu helfen. Nach einer halben Stunde hatten Fabio Dixon und Mirlind Kryeziu bereits die gelbe Karte gesehen. Letzterer stand wenig später erneut im Mittelpunkt des Geschehens.

Riesenbock ermöglicht den Ausgleich

In Gedanken wohl schon beim wärmenden Pausentee stellte sich Kryeziu in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit äusserst ungeschickt an. Eine vermeintlich harmlose Flanke wehrte der 21-jährige Innenverteidiger direkt in die Füsse von Jakub Swierczok ab. Der Pole liess sich nicht zweimal bitten und schoss eiskalt zum 1:1 ein.

Der Ausgleich sollte die letzte nennenswerte Aktion der Partie bleiben. Nach der Pause stellten beide Teams den Betrieb weitgehend ein, die Zürcher wussten wohl bereits, dass im Parallelspiel Leverkusen komfortabel in Führung lag. Selbst ein Sieg hätte dem FCZ deshalb nichts gebracht.

Bayer verteidigt Tabellenspitze

Gleich mit 5:1 fertigten die Deutschen die Zyprioten aus Larnaca ab. Dominik Kohr und Lucas Alario trafen dabei jeweils doppelt. Leverkusen schliesst die Gruppenphase damit auf Platz 1 ab, Zürich wird bei der Auslosung am kommenden Montag zu den ungesetzten Mannschaften gehören.

Übersicht EL-Sechzehntelfinalisten Gruppensieger

Gruppenzweite

Gruppendritte Champions League

Leverkusen

Zürich

Galatasaray

Salzburg

Celtic Glasgow

Inter Mailand

Zenit St. Petersburg

Slavia Prag

Brügge Dinamo Zagreb

Fenerbahce

Napoli Arsenal

Sporting Lissabon

Benfica Lissabon

Betis Sevilla

Olympiakos Piräus

Schachtar Donezk

Villarreal

Rapid Wien

Viktoria Pilsen

Eintracht Frankfurt

Lazio Rom

Valencia

Genk

Malmö



Sevilla

Krasnodar



Dynamo Kiew

Rennes



Chelsea Borissow





Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 13.12.2018, 20:40 Uhr.