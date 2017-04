ManUnited muss nach Spanien

Celta Vigo gegen Manchester United und Ajax Amsterdam gegen Lyon lauten die EL-Halbfinals.

So lauten die Europa-League-Halbfinals:

Ajax Amsterdam - Lyon

In 4 Anläufen konnten die Franzosen gegen die Niederländer noch nie gewinnen. Ajax steht zum ersten Mal seit 1997 wieder im Halbfinal eines europäischen Wettbewerbs.

Celta Vigo - Manchester United

«Das Europa-League-Final zu erreichen, wäre das perfekte Ende unserer Saison», sagte Uniteds Trainer José Mourinho. Die Engländer hoffen, sich als Sieger des Wettbewerbs für die Gruppenphase der Champions League in der kommenden Saison zu qualifizieren. Mit Celta Vigo könnte zum 8. Mal in den letzten 12 Jahren ein spanischer Klub die EL gewinnen.

Die Hinspiele finden am 4. Mai statt, die Rückspiele eine Woche später am 11. Mai. Der Final wird am 24. Mai in Stockholm ausgetragen.