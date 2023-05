Der FC Sevilla und Jose Mourinho teilen sich eine Statistik: Beide haben noch keinen europäischen Final verloren. Doch das wird sich am Mittwochabend im Final der Europa League zwischen den Spaniern und der von Mourinho trainierten AS Roma ändern.

Sevilla, bekannt für seine beeindruckende Bilanz in der Europa League (4 Titel und 2 Titel im Uefa Cup), hat in der spanischen Liga nicht überzeugen können. Mit nur dem 11. Tabellenplatz und Jose Mendilibar als bereits dritten Trainer in dieser Saison blieben die Andalusier deutlich hinter den Erwartungen. Dennoch sind sie in der Europa League immer noch top. Im Halbfinal besiegten sie Juventus mit 2:1 und sicherten sich somit ihren Platz im Final.

02:59 Video Archiv: Sevilla zieht in den Final der Europa League ein Aus Sport-Clip vom 19.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine ausführliche Zusammenfassung des Finals zwischen der AS Roma und Sevilla sehen Sie am Mittwochabend ab 23:20 Uhr in der Sendung Europa League – Highlights auf SRF zwei.

Rekordsieger Sevilla

In diesem möchte sich Sevilla den 7. EL-Titel innert 15 Jahren sichern und den Rekord für die meisten Erfolge weiter ausbauen. Dabei nicht helfen können wird Linksverteidiger Marcos Acuna. Der Weltmeister erhielt in der Verlängerung gegen Juventus eine unnötige 2. Gelbe Karte wegen Zeitspiels und ist daher für das Endspiel gesperrt.

Legende: Möchte mit Sevilla den 7. Titel holen Ivan Rakitic. Keystone / EPA / Jose Manuel Vidal

Imposante Zahlen von Rakitic

Mit von der Partie ist dafür Ivan Rakitic. Der 35-jährige in Möhlin geborene Kroate hat in dieser Saison in der Europa League bereits zwei Assists geliefert und ist eine zentrale Figur im Team. Die Zahlen sprechen für sich:

Auf 3400 wettbewerbsübergreifende Einsatzminuten kommt er in dieser Saison.

wettbewerbsübergreifende Einsatzminuten kommt er in dieser Saison. 310 Partien bestritt er zwischen 2014 und 2020 für den FC Barcelona.

Partien bestritt er zwischen 2014 und 2020 für den FC Barcelona. 295 Spiele (49 Tore, 59 Vorlagen) absolvierte er für Sevilla (2011-2014 und 2020-2023). Er ist damit der meisteingesetzte Ausländer in der Klub-Geschichte.

Spiele (49 Tore, 59 Vorlagen) absolvierte er für Sevilla (2011-2014 und 2020-2023). Er ist damit der meisteingesetzte Ausländer in der Klub-Geschichte. In 124 Champions- und Europa-League-Spielen stand Rakitic ganze 9000 Minuten auf dem Feld und kommt auf insgesamt 36 Torbeteiligungen.

«Wir alle, die Sevilla im Herzen tragen, wissen, was es für unsere Leute bedeutet und wollen ihnen den Pokal bringen», so Rakitic im Vorfeld des Finals.

Das sagen die Trainer

Schliessen 01:15 Video Mendilibar: «Haben grosse Teams ausgeschaltet, aber das Schwierige kommt jetzt» (span.) Aus Sport-Clip vom 30.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 02:06 Video Mourinho: «Für Sevilla ist dieser Final fast normal, für uns ist er aussergewöhnlich» (ital.) Aus Sport-Clip vom 30.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden.