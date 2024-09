Am Donnerstag empfängt die AS Roma im SRF-Livespiel in der Europa League Bilbao – und will wieder sportliche Schlagzeilen schreiben.

Legende: «DDR sempre con noi» Daniele De Rossi – kurz DDR – ist nach 19-jähriger Vereinstreue als Spieler bei den Tifosi eine Legende auf Lebzeiten. Imago/Giuseppe Maffia

Zwei Trainerwechsel in einem Jahr – das kommt bei der AS Roma immer mal wieder vor. Das war 2019 so und davor 2013, 2011 und 2005. Doch nicht immer schlagen diese Veränderungen auf der Trainerbank so hohe Wellen wie jetzt.

Seit Daniele De Rossi vor einer Woche entlassen worden ist – der Weltmeister von 2006 hatte das Amt erst im Januar von José Mourinho übernommen und war danach mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet worden – kommt der Klub aus der italienischen Hauptstadt nicht zur Ruhe.

Die Roma-Fans laufen seit der Entlassung der Klub-Ikone De Rossi Sturm. Und auch ein Grossteil der Spieler goutiert die Entscheidung der amerikanischen Besitzer offenbar nicht. Was in gewisser Weise ironisch ist, da die De-Rossi-Entlassung in einem Statement des Klubs als «im Interesse der Mannschaft» bezeichnet wurde.

Gewisse Spieler waren bitter enttäuscht ob der Entlassung von De Rossi.

Auch Ivan Juric, der das Traineramt von De Rossi übernommen hatte, blieb nicht verborgen, dass einige Spieler De Rossi gerne weiterhin als Coach gehabt hätten. «Gewisse Spieler waren bitter enttäuscht ob der Entlassung von De Rossi. Sie waren mir gegenüber sehr ehrlich und liessen mich wissen, dass sie der Schritt des Klubs verärgert hatte», sagte der Kroate. Er sei den Spielern dankbar für deren Ehrlichkeit, weil solche Gefühle allzu oft nicht zur Sprache kämen, so Juric weiter.

Sportlich betrachtet war der Trainerwechsel bislang ein Erfolg. Hatte die Roma unter De Rossi in 4 Serie-A-Partien keinen Sieg einfahren können (3 Unentschieden, 1 Niederlage), feierte man am Sonntag beim 3:0 gegen Udinese den ersten «Dreier» der Saison.

Geschäftsführerin tritt zurück – Besitzer beruhigen Fans

Doch ruhig ist es in Rom gleichwohl nicht geworden. Am Tag des 3:0 gegen Udinese trat Geschäftsführerin Lina Souloukou zurück. Und am Montag, nachdem bekanntgeworden war, dass die amerikanischen Roma-Besitzer auch Hauptaktionäre beim Premier-League-Klub Everton werden dürften, sahen sich diese dazu genötigt, beruhigende Worte an die Tifosi zu richten.

«Wir lieben ‹the beautiful game›. Die mögliche Erweiterung unseres Portfolio mit Everton ändert nichts an unserem Fokus auf die AS Roma. Die Klubs bleiben unabhängig und die Roma bleibt das Herzstück all unserer Fussball-Ambitionen», schrieb die Friedkin Group auf der Roma-Webseite.

Am Donnerstagabend empfängt die AS Roma nun Athletic Bilbao in der Europa League. In jenem Wettbewerb also, in dem man in der Vorsaison unter De Rossi die Halbfinals erreicht hatte. Zeit, um zur Abwechslung wieder für sportliche Schlagzeilen zu sorgen.

02:58 Video Archiv: Die AS Roma scheitert im EL-Halbfinal an Leverkusen Aus Sport-Clip vom 09.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.