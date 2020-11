Vor dem Europa-League-Spiel gegen Rijeka spielten sich im San-Paolo-Stadion in Neapel bewegende Momente ab.

Napoli siegt an emotionalem Abend

In Gedenken an die am Mittwoch verstorbene Fussball-Legende Diego Maradona liefen alle Spieler des Heimteams mit der Nummer 10 auf dem Rücken und dem Namenszug des früheren Napoli-Stars ins Stadion ein. Vor dem Anpfiff gab es zudem eine Schweigeminute für den Argentinier, dessen Bild auf der Anzeigetafel des leeren San Paolo zu sehen war.

Pünktlich zu Beginn des Europa-League-Spiels gegen Rijeka zündeten unzählige Bürger auf den Strassen und Balkonen Kerzen zu Ehren Maradonas an und klatschten nach der Schweigeminute lang anhaltenden Beifall.

Napoli-Sieg nur Randnotiz

8 Jahre hatte Maradona für die Süditaliener gespielt (1984-1991). In dieser Ära gewann Napoli die bis heute einzigen zwei Meistertitel. Geht es nach dem Willen von Bürgermeister Luigi de Magistris und des Stadtrates, soll das San-Paolo-Stadion in Diego-Maradona-Stadion umbenannt werden.

Bild 1 / 3 Legende: In Gedenken an eine Legende Ein Blumen- und Kerzenmeer vor den Pforten des San-Paolo-Stadions. Keystone Bild 2 / 3 Legende: Lang lebe der König Trotz Versammlungsverbot trafen sich am Abend tausende Fans vor dem Stadion, um gemeinsam ihrem Idol zu gedenken. Keystone Bild 3 / 3 Legende: Ganz Neapel trauert Nicht nur vor dem Stadion, sondern in der ganzen Stadt wurde dem verstorbenen Argentinier gedacht. Keystone

Dass Napoli gegen die Kroaten aus Rijeka dank einem 2:0-Sieg einen grossen Schritt Richtung K.o.-Phase machte, verkam einen Tag nach dem Ableben von Napolis ewigem Helden zur Nebensache.

Der Führungstreffer kurz vor der Pause kam nach einer scharfen Hereingabe von Piotr Zielinski durch ein Eigentor der Gäste zustande. Das 2. Tor des Heimteams markierte Hirving Lozano (75.) nach einem starken Zuspiel von Lorenzo Insigne – beide Spieler waren eingewechselt worden.