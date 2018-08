Chelsea, die AC Mailand und die Glasgow Rangers: So sieht eine mögliche Gruppe des FC Zürich in der Europa League aus.

Ähnlich wie die Young Boys in der Champions League könnte der FC Zürich in der Europa League in eine attraktive Gruppe gelangen. Die Auslosung findet am Freitag um 13 Uhr in Monaco statt.

Der Schweizer Cupsieger Zürich ist aufgrund seines Uefa-Koeffizienten im dritten von vier Töpfen zu finden. Jeder der übrigen Töpfe enthält renommierte Klubs: Arsenal, Chelsea, Bayer Leverkusen und Lazio Rom in Topf 1, Milan, Olympique Marseille und Fenerbahce Istanbul in Topf 2, Glasgow Rangers in Topf 4.

Hammergruppe weit unwahrscheinlicher

Dass die Zürcher auf eine Topmannschaft treffen, ist in der Europa League allerdings weit weniger wahrscheinlich als in der Champions League. Denn es werden nicht acht, sondern zwölf Vierergruppen ausgelost.

Möglich wäre für Zürich auch das Gegenteil einer zugkräftigen Gruppe. So könnte die Mannschaft von Trainer Ludovic Magnin auch Dynamo Kiew, Ludogorez Rasgrad und die erstaunlichen Luxemburger aus Düdelingen zugelost bekommen.