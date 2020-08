Die Liechtensteiner scheiden nach einer 0:2-Heimniederlage in der 1. Runde der Qualifikation zur Europa League aus.

Vaduz scheitert an Hibernians aus Malta

Out in der 1. Quali-Runde

Die letzte Saison war für den FC Vaduz mehr als erfreulich zu Ende gegangen. Das Team von Trainer Mario Frick schaffte in der Barrage gegen den FC Thun den Aufstieg in die Super League. Der Start in die neue Spielzeit ist den Vaduzern nun gehörig misslungen.

Degabriele schiesst Vaduz ab

In der 1. Runde der Qualifikation zur Europa League musste der liechtensteinische Cupsieger bereits die Segel streichen. Gegen Hibernians aus Malta verlor Vaduz sang- und klanglos mit 0:2. Jurgen Degabriele schoss den Dritten der letzten Saison in der maltesischen Liga mit einem Doppelpack zum Sieg (34./57.).

Vaduz konnte ab der 64. Minute und einer roten Karte gegen Hibernians-Captain Bjorn Kristensen in Überzahl spielen. Aber auch diesen Vorteil vermochten die Gastgeber nicht in etwas Zählbares umzumünzen.