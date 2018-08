6. Sieg im 6. Spiel unter Marcel Koller: Basel schlägt Apollon Limassol im Hinspiel der EL-Playoffs 3:2.

Basel liegt 1:2 zurück, dreht das Spiel aber mit 2 Toren nach Eckbällen.

Die Ausgangslage fürs Rückspiel bleibt aus Basler Sicht delikat.

Die erste negative Nachricht gab es für den FC Basel bereits vor der Partie: Stammgoalie Jonas Omlin zog sich beim Einwärmen eine Verletzung zu und konnte die Partie nicht bestreiten.

Viel Schwung nach früher Führung

Trotz dieser Hiobsbotschaft startete der FCB mit viel Schwung in die Partie und ging früh in Führung: Ricky van Wolfswinkel kam nach 10 Minuten zentral im Strafraum an den Ball, fackelte nicht lange und traf sicher zum 1:0.

Mit der Führung im Rücken dominierte Basel das Spiel weiter. Raoul Petretta und Alban Ajeti verpassten den zweiten Treffer, ehe der FCB nach rund 30 Minuten einen Gang zurückschaltete, das Spiel aber gleichwohl kontrollierte.

Kalte Dusche nach der Pause

Die Kontrolle entglitt dem FCB unmittelbar nach der Pause. Nach einem Kontertor von Anton Maglica sowie einem Schlenzer von Fatis Papoulis innert 4 Minuten lagen die Gäste aus Zypern nach ihren beiden ersten Möglichkeiten plötzlich vorne.

Omlin-Vertreter Martin Hansen im Basler Tor traf bei den Gegentreffern keine Schuld. Das gilt nicht für die Innenverteidigung, die bei beiden Toren einen indisponierten Eindruck machte. Nach dem Rückstand lief bei Basel lange nichts zusammen.

Zwei Corner zum Glück

Die Wende brachten zwei Corner von Luca Zuffi: Erst stand Van Wolfswinkel goldrichtig und versenkte den Ball mit dem Kopf (69.), 15 Minuten später spielte Zuffi kurz auf Kevin Bua, dessen Flanke von Eray Cömert ins Tor verlängert wurde.

Das 3:2 baute die Serie von Marcel Koller aus: Der Zürcher gewinnt auch sein 6. Pflichtspiel als FCB-Trainer. Das dritte Tor verbessert auch die Basler Ausgangslage fürs Rückspiel dramatisch: Beim heimstarken Limassol reicht dem FCB in einer Woche nun ein Remis zum Einzug in die Gruppenphase.

Sendebezug: Radio SRF 3, Live-Einschaltungen, 23.08.2018, 20:00 Uhr