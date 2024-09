Per E-Mail teilen

Die AS Roma und Athletic Bilbao trennen sich am 1. Spieltag der Europa League im Stadio Olimpico 1:1.

Artem Dovbyk bringt die überlegenen Römer vor der Pause in Führung, Aitor Paredes gleicht in der Schlussphase aus dem Nichts für die Spanier aus.

Hier geht's zum Round-up der anderen EL-Partien am Donnerstag.

Die Gäste aus dem Baskenland vermochten die zweite Halbzeit – im Gegensatz zur ersten – zwar ausgeglichener zu gestalten. Auf einen späten Ausgleich von Athletic Bilbao deutete jedoch wenig hin, zu harmlos agierten die Gäste in der Offensive.

Wenn's aus dem Spiel nicht funktioniert, sind da ja aber immer noch die Standard-Situationen. Und genau eine solche nutzten die Spanier in der 85. Minute gekonnt aus, um doch noch einen Punkt zu ergattern. Alex Berenguers Flanke lenkte Unai Nunez am weiten Pfosten überlegt zur Mitte, wo Aitor Paredes das Kopfball-Duell mit Bryan Cristante gewann und den Ball zum finalen 1:1 im Netz versenkte.

00:45 Video Paredes schockt die Römer mit dem späten Ausgleich Aus Sport-Clip vom 26.09.2024. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Römer nach der Pause zu passiv

Während sich Athletic das Remis dank einer Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel verdiente, muss man aus Sicht der Roma wohl von zwei verlorenen Punkten sprechen. Über weite Strecken der Partie hatte die Mannschaft von De-Rossi-Nachfolger Ivan Juric das Geschehen unter Kontrolle. In der 32. Minute liess Artem Dovbyk die Heimfans jubeln. Der Ukrainer vollstreckte nach einer feinen Römer Kombination und der starken Flanke von Aussenläufer Angelino mit dem Kopf zum verdienten 1:0.

00:38 Video Dovbyk verwertet Angelinos punktgenaue Flanke per Kopf Aus Sport-Clip vom 26.09.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Auch im zweiten Umgang waren es zunächst die Gastgeber, die der Partie ihren Stempel aufdrückten. Nach einem Ausrutscher von Athletic-Verteidiger Paredes konnte der zur Pause für Paulo Dybala eingewechselte Matias Soulé auf das Gäste-Gehäuse losziehen. Der Joker sah seinen Abschluss jedoch vom stark reagierenden Bilbao-Schlussmann Julen Agirrezabala pariert, welcher den verletzten spanischen Nationaltorwart Unai Simon ersetzte.

Es sollte die letzte grosse Chance der Römer bleiben, die sich fortan auf das Verwalten des Vorsprungs konzentrierten und ihre Offensiv-Bemühungen mehr oder weniger einstellten. Eine Taktik, die sich rächen sollte.

So geht es weiter

Bereits in einer Woche geht es in der Europa League weiter mit der 2. Runde. Die AS Roma reist nach Schweden zu Elfsborg Boras, während Athletic Bilbao zuhause auf den AZ Alkmaar aus den Niederlanden trifft.