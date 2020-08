Servette entscheidet das Duell der 1. Runde in der Europa-League-Quali gegen das slowakische Ruzomberok mit 3:0 für sich.

Stevanovic, Neuzugang Mendy und Antunes treffen nach der Pause.

Die 2. Quali-Runde findet am 17. September statt. Seinen Gegner erfährt Servette am Montag bei der Auslosung.

Servette ist nach 8 Jahren Absenz erfolgreich auf die europäische Bühne zurückgekehrt. Nach einer etwas zähen 1. Halbzeit liessen die Genfer ihren Widersachern aus Ruzomberok keine Chance.

Stevanovic löst den Knoten

Die Slowaken schafften es bis zur Pause, die Servettiens mehr oder weniger zu neutralisieren. In der 54. Minute kamen die Gäste aber gleich mehrmals den berühmten Schritt zu spät. Erst konnten sie Varol Tasar bei der Spieleröffnung nicht aufhalten. Dann wusste Verteidiger Alexander Mojzis den Genfer Grejohn Kyei nicht am Querpass zu hindern und schon konnte Miroslav Stevanovic alleine auf Ruzomberok-Goalie Matus Macik losziehen.

Der Bosnier in den Reihen von Servette liess sich nicht zweimal bitten und brachte seine Farben auf die Siegerstrasse.

Neuzugang Mendy sogleich treffsicher

Mit der Führung im Rücken steigerte sich Servette merklich. Auf der anderen Seite musste Ruzomberok den Gastgebern immer mehr Räume zugestehen. Arial Mendy nutzte diesen Platz in der 77. Minute, um aus gut 25 Metern abzuziehen und Goalie Macik in der nahen Ecke zu düpieren. Der senegalesische Linksverteidiger Mendy war erst Anfang August aus Lens zu den Genfern gestossen.

Den Schlusspunkt setzte in der 86. Minute der eingewechselte Alexis Antunes. Das 3:0 des erst 20-jährigen Schweizer Nachwuchsspielers hätte indes nicht zählen dürfen. Antunes stand beim Zuspiel von Kyei deutlich im Abseits. Weil es in der Europa-League-Quali noch keinen VAR gibt, zählte das Tor dennoch.

So geht es weiter

Will Servette die Gruppenphase der Europa League erreichen, müssen die Genfer 3 weitere Hürden überspringen. Die 2. Quali-Runde findet am 17. September statt. Gegen wen und wo die Romands antreten werden, wird am Montag, 31. August, ausgelost.

Sollte das Geiger-Team auch die 2. Quali-Runde überstehen, würde es folgendermassen weitergehen: