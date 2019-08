Der FC Luzern verliert das Hinspiel in der 3. Runde der EL-Quali gegen Espanyol Barcelona zuhause mit 0:3.

Luzern kommt im ganzen Spiel zu keiner einzigen richtigen Torchance.

Damit muss der FCL die Europapokalträume schon vor dem Rückspiel so gut wie begraben.

Selbst als der 4. Offizielle in der 90. Minute beim Stand von 0:3 die Nachspielzeit anzeigte, feierten die Luzerner Fans ihr Team noch. Es sollte für den FCL – neben der Tatsache, dass Goalie Marius Mülller in der 92. Minute sogar noch das 0:4 verhinderte – der einzige Lichtblick bleiben.

Denn die Zentralschweizer blieben gegen Espanyol zuvor über 90 Minuten chancenlos. Die einzige halbwegs gefährliche Aktion verbuchte Blessing Eleke in der 39. Minute. Der Nigerianer kam im Gewühl aber nicht zum Abschluss.

Herrliche Tore Espanyols

Espanyol auf der anderen Seite kam mit wenig Aufwand zum maximalen Erfolg – und glänzte nebenbei auch noch da, wo es zählt: vor dem Tor.

28. Minute: Nach einer Flanke von Melendo köpfelt im Strafraum Facundo Ferreyra ein, obwohl gleich 5 FCL-Verteidiger um ihn herumstehen.

59. Minute: Regisseur Roca lanciert Didac perfekt. Der Aussenverteidiger bleibt vor Müller cool und trifft aus kurzer Distanz in die nahe Ecke.

89. Minute: Matias Vargas sorgt kurz vor dem Schlusspfiff für die Krönung. Ohne angegriffen zu werden schlenzt er den Ball aus 20 Metern ins Lattenkreuz.

Für Luzern dürfte damit das europäische Abenteuer in dieser Saison mit der Reise zum Rückspiel in Barcelona zu Ende gehen. Für eine Sensation wären mindestens 3 Tore nötig. Mehr Treffer also, als der FCL im Hinspiel Chancen hatte.

