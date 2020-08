Legende: Erster Gegner in der Qualifikation ist bekannt Basel reist nach Kroatien zu Osijek. Freshfocus

Auf den FC Basel wartet in der 2. Runde der Qualifikation zur Europa League eine lösbare Aufgabe. Der Viertelfinalist der abgelaufenen Spielzeit bekommt es auswärts mit NK Osijek zu tun. Die Kroaten beendeten die heimische Liga 2019/20 hinter Meister Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb und HNK Rijeka auf dem 4. Platz. Osijek liegt im Osten Kroatiens nahe an der Grenze zu Serbien.

Servette gegen Ligue-1-Vertreter

Einen womöglich härteren Gegner hat Servette zugelost bekommen. Die Genfer, die sich in der 1. Qualifikationsrunde souverän gegen das slowakische Ruzomberok durchgesetzt hatten, empfangen Stade Reims im Stade de Genève.

Der Klub aus dem Nordosten Frankreichs stieg 2018 in überlegener Manier in die höchste Spielklasse auf und hat sich seither in der Ligue 1 etabliert. In der letzten Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen worden war, belegte Stade Reims Rang 5.

Partien finden Mitte September statt

Sowohl Basel als auch Servette bestreiten ihre Partien am 17. September. Der Sieger wird in einem einzigen Spiel ermittelt. Die 3. Runde der Qualifikation würde dann eine Woche später stattfinden. Die Playoffs schliesslich sind auf den 1. Oktober terminiert.