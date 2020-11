YB feiert in der Europa League im 4. Spiel der Gruppenphase bei ZSKA Sofia einen 1:0-Erfolg.

Es ist der 1. Berner Auswärtssieg in diesem Wettbewerb seit 6 Jahren.

Die Chancen auf das Erreichen der Sechzehntelfinals sind weiterhin intakt. Bereits qualifiziert für die K.o.-Phase ist die AS Roma.

Man konnte die grossen Schritte des Jean-Pierre Nsame in der 34. Minute nur erahnen, so dicht hatte sich der Nebel über das Terrain des Vasil-Levski-Stadions gelegt. Doch der YB-Stürmer behielt die Übersicht, zog auf der rechten Seite nach Pass von Silvan Hefti durch und bezwang Sofia-Goalie Gustavo Busatto mit einem Schuss aus spitzem Winkel, der durchaus haltbar schien.

Den Bernern durfte es egal sein. Sie verschafften sich für die 2. Halbzeit eine gute Ausgangslage, den ersten Auswärtserfolg in der Europa League seit 6 Jahren einzufahren.

Das Unterfangen, diesen Fluch gegen Sofia zu brechen, wurde auch nach dem Seitenwechsel nicht einfacher. Die Sicht war weiterhin extrem eingeschränkt. Da halfen auch die neu eingesetzten roten Bälle nichts.

Allen Widrigkeiten zum Trotz liess das Team von Gerardo Seoane die 1:0-Führung nicht entgleiten. Die Gäste hatten sogar noch Chancen, das Skore zu erhöhen, Nicolas Ngamaleu (48.) und Michel Aebischer (66.) blieb der Torjubel aber verwehrt.

Roma bezwingt Cluj und ist weiter

Nach dem 3:0-Sieg zuhause vor 3 Wochen bezwang YB den bulgarischen Rekordmeister nun auch auswärts. Die Chancen von «Gelb-Schwarz», europäisch zu überwintern, sind damit deutlich gestiegen. In der Tabelle der Gruppe A rangiert YB mit 7 Punkten an 2. Stelle hinter der AS Roma (10). Die Italiener setzten sich in Cluj mit 2:0 durch und qualifizieren sich vorzeitig für die Sechzehntelfinals. Die Rumänen hingegen bleiben auf ihren 4 Zählern und Platz 3 sitzen, was YB in die Karten spielt. Sofia bildet mit einem Punkt das Schlusslicht.

Am Sonntag in Lausanne

Für YB gilt es bereits am Sonntag wieder ernst. Dann gastiert der Schweizer Meister in der Super League bei Aufsteiger Lausanne. In der Europa League kommt es am kommenden Donnerstag auswärts zum Duell mit der AS Roma.