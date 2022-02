Barcelona und Napoli trennen sich in der Europa League im Playoff-Hinspiel für die Achtelfinals unentschieden.

Die beiden Klubs aus Sevilla sowie Porto und Atalanta feiern Siege. Real Sociedad knöpft RB Leipzig ein Remis ab.

Dortmund blamiert sich vor heimischem Anhang gegen die Glasgow Rangers mit 2:4.

Die Playoff-Rückspiele finden am 24. Februar statt.

Barcelona - Napoli 1:1

Die Katalanen dominierten die Partie, kamen zu etlichen Topchancen, aber mussten sich mit einem 1:1-Remis begnügen. Napoli bestach durch Effizienz: Die einzige nennenswerte Chance war gleich von Erfolg gekrönt, Piotr Zielinski schoss die Gäste in der 29. Minute in Führung. Danach spielte nur noch Barça, das in der 59. Minute mittels glückhaftem Handspenalty ausglich. Das Team von Xavi hatte in der Folge zig Möglichkeiten, den Sieg einzutüten – scheiterte aber am eigenen Unvermögen.

00:33 Video Zielinski schiesst Napoli in Führung Aus Sport-Clip vom 17.02.2022. abspielen

Zenit St. Petersburg - Betis Sevilla 2:3

Zenit St. Petersburg hat sich für eine dominante Leistung und eine Aufholjagd in der 1. Halbzeit nicht belohnt. Die Russen lagen zuhause gegen Betis Sevilla bereits in der 18. Minute mit 0:2 hinten. Mit einem Doppelschlag glichen sie wieder aus. In der Folge wiesen die Hausherren mehr Ballbesitz auf, das nächste Tor aber gelang Betis. Andres Guardado nutzte einen Zenit-Fehler aus (41.).

Atalanta Bergamo - Olympiakos Piräus 2:1

Bei den Bergamasken hat ein Ex-FCZ-Spieler für den Sieg gesorgt. Berat Djimsiti, der bis 2016 in der Super League gespielt hatte und für das albanische Nationalteam aufläuft, sicherte Atalanta dank einem Doppelpack den 2:1-Sieg gegen Olympiakos Piräus. Der Verteidiger traf in der 61. und 63. Minute für den Champions-League-Absteiger jeweils nach einem Eckball und jubelte gleichzeitig über seine ersten Saisontore. Für die Griechen hatte Tiquinho Soares mit einem platzierten Flachschuss früh fürs 1:0 gesorgt (16.).

02:14 Video Zusammenfassung Atalanta – Olympiakos Aus Sport-Clip vom 17.02.2022. abspielen

Porto - Lazio Rom 2:1

Ebenfalls dank einem Doppelpack kam Porto zu einem Heimsieg. Mattia Zaccagni hatte Lazio zwar zunächst in Führung gebracht (23.), doch Toni Martinez drehte das Spiel für die Portugiesen. Der Stürmer traf zunächst per Kopf zum Ausgleich (37.), ehe er kurz nach der Pause per Direktabnahme mit dem rechten Fuss die Weichen auf Sieg stellte. Genau wie bei Atalanta ist mit Blick aufs Rückspiel aber noch nichts entschieden.

RB Leipzig - Real Sociedad 2:2

69:31 Prozent Ballbesitz, 20:3 Abschlüsse – aber nur 2:2 Tore. Für RB Leipzig muss sich das Remis gegen Sociedad wie eine Niederlage anfühlen. Die «Bullen» liefen zwei Mal einem Rückstand hinterher. Christopher Nkunku (31.) und Emil Forsberg (81.,P.) konnten die Partie verdientermassen ausgleichen. Ärgerlich aus Sicht der Deutschen war das 2:1 der Basken; Josko Gvardiol streckte sich im eigenen Strafraum wie ein Handballer und verschuldete einen Penalty, den Mikel Oyarzabal verwandelte. In den Schlussminuten vergab das Heimteam mehrere Riesenchancen zum Sieg.

02:34 Video Zusammenfassung Leipzig – Real Sociedad Aus Sport-Clip vom 17.02.2022. abspielen

Sevilla - Dinamo Zagreb 3:1

Der FC Sevilla hat sich für das Rückspiel eine komfortable Ausgangslage erarbeitet. Die Entscheidung in Andalusien fiel kurz vor der Pause. Nach dem 1:1-Ausgleich der Gäste durch Mislav Orsic (41.) erhöhte das Heimteam die Kadenz: Lucas Ocampos (43.) und Anthony Martial (45.) trafen noch vor der Pause. In der 2. Halbzeit war Sevilla weiterhin tonangebend, konnte sich in der 53. Minute aber bei Goalie Bono bedanken, der den 2. Zagreb-Treffer mit einer mirakulösen Doppelparade verhinderte.