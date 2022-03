Der FC Barcelona gewinnt das Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League gegen Galatasaray mit 2:1.

Leverkusen verliert derweil gegen Atalanta erneut und scheidet aus.

Eintracht Frankfurt und West Ham lösen das Viertelfinal-Ticket beide jeweils in der Verlängerung.

Die Auslosung für die Viertelfinals findet am Freitag statt.

Galatasaray - Barcelona 1:2 (Hinspiel 0:0)

Nach dem enttäuschenden 0:0 im Hinspiel startete für Barcelona auch das 2. Duell gegen Galatasaray Istanbul nicht ideal. Nach 28 Minuten ging das Heimteam dank einem Flugkopfball von Marcao mit 1:0 in Führung. Nachdem dieser die Eckfahne, die er im Zuge seines ekstatischen Jubels demoliert hatte, gleich selbst wieder reparierte, schlug der Favorit aber zurück. Dank den Toren von Pedri (37.) und Pierre-Emerick Aubameyang (50.) entschied Barça den Achtelfinal knapp für sich.

Leverkusen - Atalanta 0:1 (2:3)

Das Team des Schweizer Trainers Gerardo Seoane hat gegen Atalanta die Wende verpasst. Nach einer ereignisarmen 1. Halbzeit drehte Leverkusen ohne den verletzten Florian Wirtz auf, doch vor dem Tor fehlte zu oft die Konzentration. Kurz vor Schluss machte Jérémie Boga nach einem schönen (und unbewachten) Alleingang für Atalanta, bei dem Remo Freuler durchspielte, mit dem 1:0 alles klar (90.).

Frankfurt - Betis Sevilla 1:1 (2:1)

Die Eintracht mit dem Schweizer Djibril Sow (bis 104.) in den eigenen Reihen hat verdient die Viertelfinals erreicht. Die Deutschen waren im Rückspiel zuhause gegen Betis Sevilla erneut die bessere Mannschaft, waren vor dem Tor aber lange nicht erfolgreich. Dagegen machte es Borja Iglesias für Sevilla in der 90. Minute besser, erzielte das glückliche 1:0 und erzwang so die Verlängerung. Dort deutete eigentlich schon alles aufs Penaltyschiessen hin, bis Martin Hinteregger in der letzten Minute doch noch einnetzte und die Frankfurter erlöste.

West Ham - Sevilla 2:0 n.V. (0:1)

Ebenfalls in der Verlängerung hat sich West Ham dank einem mutigen und leidenschaftlichen Auftritt mit den Viertelfinals belohnt. Das entscheidende Tor gegen den Europa-League-Rekordsieger Sevilla erzielte Andrij Jarmolenko in der 112. Minute. Wie schon bei seinem Treffer gegen Aston Villa am Wochenende, nach dem ihm die Tränen gekommen waren, war der Ukrainer eingewechselt worden und sorgte spät für die viel umjubelte Entscheidung.

AS Monaco - Braga 1:1 (0:2)

Etwas überraschend sind die Monegassen an Braga gescheitert. Nach dem 0:2 im Hinspiel hatten sie zwar etwas aufzuholen, doch die Franzosen trafen erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit erstmals überhaupt in diesem Duell ins gegnerische Tor: Verteidiger Axel Disasi erzielte nach einem Eckball per Kopf das 1:1. Zuvor waren die Portugiesen bereits in der 10. Minute in Führung gegangen und konnten dieses Rückspiel weitestgehend entspannt über sich ergehen lassen.

Lyon - Porto 1:1 (1:0)

Ohne im Rückspiel zu glänzen, steht auch Olympique Lyon im Viertelfinal. Der ehemaligen Equipe von Xherdan Shaqiri reichte im Heimspiel gegen Porto ein 1:1. Moussa Dembélé brachte Lyon bereits in der 13. Minute in Führung, Portos Pepe besorgte 14 Minuten später den Ausgleich.

Roter Stern Belgrad - Glasgow Rangers 2:1 (0:3)

Die Glasgow Rangers buchten ebenfalls ihr Ticket für die Runde der besten Acht. Die Schotten verloren zwar das Rückspiel bei Roter Stern Belgrad 1:2, dank des 3:0-Polsters aus dem Hinspiel reichte dies aber trotzdem fürs Weiterkommen.

Auslosung am Freitag

Die Auslosung für die Viertelfinals (7. und 14. April) findet bereits am Freitag statt. Neben den nun qualifizierten Teams ist auch RB Leipzig weiter: Nach dem Ausschluss aller russischen Teams und damit auch von Gegner Spartak Moskau überstanden die Deutschen diese Runde ohne zu spielen.

Die Teams in den Viertelfinals FC Barcelona Atalanta Bergamo Glasgow Rangers RB Leipzig Olympique Lyon Braga West Ham Frankfurt