Legende: Feiert seinen Ausgleichstreffer Kwadwo Duah (l.). EPA/VASSIL DONEV

Natistürmer Kwadwo Duah verhilft Ludogorets Rasgrad beim 6. Spieltag in der Europa League zum Remis.

Manchester United bezwingt Viktoria Pilsen auswärts dank einer Doublette von Rasmus Höjlund.

Ludogorets – AZ Alkmaar 2:2

Ludogrets Rasgrad hat sich gegen Alkmaar erfolgreich gegen die drohende Niederlage gestemmt. Die Bulgaren lagen zur Halbzeit mit 0:2 im Hintertreffen, nach der Pause meldeten sich die Hausherren mit einem Doppelschlag zurück. Ivajlo Chochev (60.) traf zum Anschlusstreffer, drei Minuten später hatte Kwadwo Duah seinen grossen Auftritt: Der Natistürmer netzte per Flugkopfball zum vielumjubelten 2:2 ein.

Viktoria Pilsen – Manchester United 1:2

In der Premier League hatte Manchester United zuletzt zwei Niederlagen kassiert – in der Europa League läuft es den «Red Devils» besser. Die Briten bejubelten in Pilsen den dritten Sieg de suite in diesem Wettbewerb. Mann des Spiels war Rasmus Höjlund. Der 21-jährige Däne traf doppelt. In der 62. Minute erzielte er das 1:1, kurz vor Schluss (88.) bescherte er seiner Equipe gar den Sieg.

