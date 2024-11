In der Ligaphase der Europa League kommt Galatasaray gegen Tottenham in einer wilden Partie zu einem 3:2-Sieg.

Frankfurt bezwingt Slavia Prag 1:0 und bleibt wie Galatasaray ungeschlagen.

Manchester United feiert im 4. Spiel den 1. Sieg. Verrückt geht's zwischen Hoffenheim und Lyon zu und her.

Galatasaray – Tottenham 3:2

Mit einem Doppelschlag innert 8 Minuten brachte Victor Osimhen sein Galatasaray auf die Siegerstrasse: Kurz vor der Pause stellte der nimmermüde Nigerianer im Alleingang auf 3:1. Die Spurs-Abwehr hatte den Stürmer zu keinem Zeitpunkt im Griff, Osimhen vergab zahlreiche weitere Top-Chancen. Das wurde beinahe noch bestraft: Der 3 Minuten zuvor eingewechselte Dominic Solanke traf mit der Hacke für Tottenham zum 2:3 (69.). Zuvor war der erst 19-jährige Will Lankshear, Torschütze zum sehenswerten 1:0 der Engländer, mit gelb-rot vom Platz geflogen (60.).

00:26 Video Galatasarays Akgün hält voll drauf und trifft sehenswert Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Manchester United – PAOK Saloniki 2:0

Nach 3 Remis in Folge feierte Manchester United endlich den ersten Sieg der laufenden Europa-League-Kampagne. Gegen PAOK Saloniki gewann die Equipe von Trainer Ruud van Nistelrooy mit 2:0. Zum Mann des Spiels avancierte Amad Diallo mit einer Doublette. Kurz nach der Pause netzte er per Kopf ein (50.), später brillierte der 22-Jährige mit einem sehenswerten Schlenzer (77.). Die Gäste aus Griechenland hätten die Partie anders gestalten können, sie vergaben aber ihre Topchancen: Mady Camara sah sein Geschoss von ManUnited-Goalie Andre Onana grandios pariert (39.), Tarik Tissoudali versemmelte aus zehn Metern völlig frei (64.).

03:51 Video Zusammenfassung Manchester United – PAOK Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 51 Sekunden.

Hoffenheim – Lyon 2:2

Verrückte Schlussphase in Sinsheim: Alexandre Lacazette brachte die Gäste in der 93. Minute nach einem Eckball mit 2:1 in Front. Hoffenheim, das bis dahin das bessere Team gewesen war, rannte ein letztes Mal an. Mit der letzten Aktion des Spiels gelang Umut Tohumcu (95.) der vielumjubelte Ausgleich; es war ein Schuss aus dem Hinterhalt. Zuvor hatte Lyons Abner Vinicius (66.) die Führung des Heimteams von Valentin Gendry (47.) getilgt.

Schliessen 01:50 Video Zusammenfassung Hoffenheim – Lyon Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 50 Sekunden. 01:17 Video Lyon trifft in der 93. Minute zum 2:1, Hoffenheim gleicht in der 95. Minute aus Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Lazio Rom – FC Porto 2:1

Die Römer bejubelten einen späten Erfolg über Porto. In der 92. Minute netzte Pedro nach einem langen Ball von Gustav Isaksen aus wenigen Metern zum 2:1 ein. Lazio war spät in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Alessio Romagnoli in Führung gegangen. Stephen Eustaquio brachte die Gäste aus Portugal zurück ins Spiel – die Hoffnung auf einen Punktgewinn zerschlug sich erst kurz vor Abpfiff.

02:12 Video Zusammenfassung Lazio – Porto Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 12 Sekunden.

Frankfurt – Slavia Prag 1:0

Die Eintracht durfte sich beim Minisieg gegen Slavia Prag bei ihrem Kunstschützen Omar Marmoush bedanken: Der Ägypter zirkelte einen Freistoss in der 53. Minute perfekt in den Winkel zum einzigen Tor der Partie. Der Schweizer Aurèle Amenda wurde bei Frankfurt in der 79. Minute eingewechselt.

Schliessen 02:08 Video Zusammenfassung Frankfurt – Prag Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 8 Sekunden. 00:30 Video In den Winkel gezirkelt: Marmoush verwandelt Traum-Freistoss direkt Aus Sport-Clip vom 07.11.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Die weiteren Schweizer im Einsatz

Die beiden Schweizer Nati-Spieler Kwadwo Duah und Kevin Mbabu mussten beide als Verlierer vom Platz. Duah spielte bei Ludogorets' 1:2 gegen Bilbao durch, Midtjyllands Mbabu wurde beim 0:2 gegen Bukarest in der 70. Minute ausgewechselt.