Borussia Möchengladbach scheidet nach dem 1:2 zuhause gegen Basaksehir Istanbul aus, der AS Roma reicht ein Unentschieden.

Frankfurt bricht gegen Guimaraes ein, kommt durch Arsenals Remis gegen Lüttich aber trotzdem weiter.

Lazio Rom blamiert sich gegen Rennes und hat im Kampf ums Weiterkommen das Nachsehen gegen Cluj.

Das letzte Ticket in der Gruppe H schnappt sich Ludogorets Rasgrad.

Gruppe J: Gladbach nach Last-Minute-Pleite out

Um sich für die Sechzehntelfinals in der Europa League zu qualifizieren, trat Gladbach mit viel Schweizer Power an. Alle 4 Söldner – Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo – standen gegen Basaksehir Istanbul von Beginn weg auf dem Platz. Allerdings fiel nicht jeder positiv auf. Nachdem die Deutschen mit 1:0 in Führung gegangen waren, verschuldete Sommer kurz vor der Pause den Ausgleich. Der Goalie bekam einen harmlos aussehenden Weitschuss nicht in die Finger und sah ihn an sich vorbei zum 1:1 ins Tor kullern.

Weil Enzo Crivelli (90.) kurz vor Schluss zum Sieg für die Türken traf – bei diesem Goal war Sommer machtlos –, schieden die Deutschen überraschend und blamabel aus der EL aus. Dem Tabellenführer der Bundesliga hätte schon ein Punktgewinn zum Weiterkommen genügt.

Im zweiten Spiel der Gruppe J reichte der AS Roma ein 2:2 gegen das bereits ausgeschiedene Wolfsberg. Diego Perotti war mit einem Penalty-Tor und einem Assist der Matchwinner für die Italiener.

Gruppe F: Frankfurt zittert sich weiter

Frankfurt hat sich trotz einer 2:3-Niederlage (und dank der Schützenhilfe von Arsenal) gegen das bereits ausgeschiedene Guimaraes für die Sechzehntelfinals der Europa League qualifiziert. Bis zur 85. Minute steuerte die Eintracht auf einen Sieg zu, kassierte dann aber innert 2 Minuten 2 Gegentreffer. Etwas kurios war dabei der Ausgleich zum 2:2, bei dem Al Musrati bei seinem Abschluss ausrutschte, der Ball aber im Stile einer Bogenlampe den Weg ins Tor fand.

Bereits Frankfurts 1:1-Ausgleich war kurios zustande gekommen. Danny Da Costa traf per Kopf von ausserhalb des Strafraums. Guimaraes-Keeper Miguel Silva machte dabei alles andere als eine gute Figur. Beim Bundesligisten spielte Djibril Sow durch, Gelson Fernandes wurde eingewechselt.

Bedanken kann sich Frankfurt bei Arsenal, das gegen Standard Lüttich zu einem späten 2:2-Remis kam und damit Frankfurts Weiterkommen sicherte. Die Londoner zeigten in Belgien über weite Strecken eine schwache Leistung. Erst nach 0:2-Rückstand kam Arsenal in die Gänge und sorgte durch einen Doppelschlag von Alexandre Lacazette (78.) und Bukayo Saka (81.) für den Ausgleich.

Xhaka fehlt mit Hirnerschütterung Bei Arsenal nicht im Kader stand Granit Xhaka. Der Schweizer Mittelfeldspieler hatte sich am Montag im Premier-League-Spiel gegen West Ham eine Hirnerschütterung zugezogen und wird am Sonntag auch die Partie gegen Manchester City verpassen.

Gruppe E: Lazio blamiert sich in Rennes

Nicht europäisch überwintern wird Lazio Rom. Der Tabellendritte der Serie A unterlag dem bisher sieglosen Rennes 0:2. Weil Cluj gleichzeitig gegen das bereits qualifizierte Celtic Glasgow gewann, schieden die Römer aus.

Gruppe H: Ludogorets sticht Budapest aus

Neben dem bereits qualifizierten Espanyol Barcelona (0:1 gegen ZSKA Moskau) holte sich Ludogorets Rasgrad das 2. Ticket für die Sechzehntelfinals. Die Bulgaren erkämpften sich im entscheidenden Spiel gegen Ferencvaros Budapest ein 1:1-Remis. Budapest hätte gewinnen müssen, um es das erste Mal in eine K.o.-Runde der Europa League zu erreichen.

Diese Teams stehen im 1/16-Final der Europa League Gruppe

Erster

Zweiter ausgeschieden

A Sevilla APOEL Nikosia

Karabach, Düdelingen

B Malmö

FC Kopenhagen

Dynamo Kiew, Lugano

C Basel

Getafe

Krasnodar, Trabzonspor D Linzer ASK

Sporting Lissabon

Eindhoven, Rosenborg

E Celtic Glasgow

Cluj Lazio, Rennes F Arsenal

Frankfurt

Standard Lüttich, Guimaraes G Porto Glasgow Rangers

Young Boys, Feyenoord

H Espanyol Barcelona

Ludogorets Rasgrad

Ferencvaros Budapest, ZSKA Moskau

I Gent Wolfsburg St-Etienne, FK Oleksandriya

J Istanbul Basaksehir

AS Roma

Mönchengladbach, Wolfsberg

K Sporting Braga

Wolverhampton Slovan Bratislava, Besiktas

L ManUnited AZ Alkmaar

Partizan Belgrad, Astana



Sendebezug: SRF info, sportlive, 12.12.2019, 18:40 Uhr