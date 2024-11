Legende: Sorgte für den späten Römer Ausgleich Mats Hummels. Keystone/EPA/Neil Hall

Tottenham muss sich in der Europa League am 5. Spieltag gegen die AS Roma mit einem 2:2 begnügen. Manchester United (3:2 gegen Bodö/Glimt) gewinnt.

Lazio Rom kommt gegen Kwadwo Duahs Ludogorets Rasgrad nicht über ein torloses Unentschieden hinaus, bleibt aber Leader.

Kevin Mbabu verliert mit Midtjylland 1:2 gegen Frankfurt.

Tottenham – Roma 2:2

Bis zur 91. Minute sah es so aus, als würde Tottenham dem überzeugenden 4:0 über Manchester City in der Meisterschaft gegen die Roma den nächsten Sieg folgen lassen. Einer hatte jedoch etwas dagegen: Ausgerechnet Mats Hummels gelang der späte Ausgleich. Der Deutsche kam erst zu seinem dritten Einsatz. Er hatte bereits früh den Penalty verschuldet, den Heung-min Son zum 1:0 verwertete (5.). Evan N'Dicka glich für die Gäste aus, Brennan Johnson brachte die Londoner aber zum zweiten Mal in Front. Danach vergab Tottenham unter anderem mit zwei Aluminium-Treffern die Vorentscheidung.

Lazio Rom – Ludogorets Rasgrad 0:0

Trotz Feldüberlegenheit hat Lazio Rom am 5. Spieltag gegen Ludogorets Rasgrad erstmals Punkte abgegeben. Matteo Guendouzi hätte sich in der 86. Minute zum Matchwinner der Italiener machen können, der Franzose traf aber nur die Latte. Kwadwo Duah wurde bei Ludogorets in der 68. Minute eingewechselt, konnte aber keine Glanzpunkte setzen. Der Schweizer Stürmer wartet seit dem 22. August auf ein Tor. Lazio-Coach Marco Baroni hatte bereits zur Pause einen Dreifachwechsel vorgenommen – torlos blieb sein Team trotzdem. Punktgleich mit Athletic Bilbao und Frankfurt (je 13 Zähler) bleibt Lazio Tabellenführer.

Anderlecht – Porto 2:2

Anderlecht hat seine Ungeschlagenheit in der Europa League gewahrt. Zuhause lagen die Belgier gegen Porto zweimal im Hintertreffen, glichen aber jeweils aus. Nur eine Minute nach seiner Einwechslung brachte Fabio Vieira die Gäste mit dem 2:1 vermeintlich auf die Siegesstrasse (83.), Francis Amuzu rettete Anderlecht drei Zeigerumdrehungen später aber noch den Punkt.

Real Sociedad – Ajax Amsterdam 2:0

Lange fielen in San Sebastian keine Tore. Nachdem Brian Brobbey und Kian Fitz-Jim das 1:0 für die Niederländer mit Pfostenschüssen verpasst hatten, brach auf der anderen Seite Ander Barrenetxea den Bann (67.). Takefusa Kubo doppelte nach (85.). Trotz Ajax' Aluminium-Pech war der Sieg der spielbestimmenden Spanier nicht gestohlen. Real Sociedad gelang mit dem zweiten Dreier im Wettbewerb ein Befreiungsschlag, Ajax musste erstmals in der laufenden Kampagne als Verlierer vom Platz.

Manchester United – Bodö/Glimt 3:2

Auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Ruben Amorim gelang Manchester United ein frühes Tor. Anders als gegen Ipswich in der Premier League (1:1) folgte dann aber auch ein Sieg. Nachdem Rasmus Höjlund dem Bodö-Keeper Nikita Haikin den Ball abgeluchst hatte, schoss Alejandro Garnacho bereits nach 48 Sekunden zum 1:0 ein. Die Reaktion der Norweger fiel vehement aus. Dank eines Doppelschlages innert vier Minuten verwandelten sie den Rückstand in eine Führung. Höjlund mit je einem Tor unmittelbar vor und nach der Pause (jeweils auf Pass von Noussair Mazraoui) stellte die Ordnung im Old Trafford aber wieder her und den zweiten Vollerfolg in Serie sicher.

Midtjylland – Frankfurt 1:2

Kevin Mbabu konnte mit Midtjylland gegen Frankfurt (ohne den verletzten Aurèle Amenda) keinen Coup landen. Bei den Deutschen erwies sich einmal mehr Omar Marmoush als entscheidender Mann. Der Ägypter, der sich seit Wochen einer bestechenden Form erfreut, entschied die Partie in der 57. Minute vom Penaltypunkt. Marmoush hatte auch die Vorarbeit zu Hugo Larssons 1:0 geleistet. Ein Eigentor der Frankfurter hatte die Dänen zwischenzeitlich hoffen lassen.