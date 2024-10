Joker Harry Maguire rettet Manchester United in Porto einen Punkt, nachdem die «Red Devils» zuvor einen 2:0-Vorsprung verspielen.

Eintracht Frankfurt besteht im Hexenkessel von Besiktas Istanbul. Hoffenheim gelingt zuhause gegen Dynamo Kiew ein Befreiungsschlag.

Lazio gewinnt das Duell mit Nizza klar, Stadtrivale AS Roma verliert derweil in Schweden bei Elfsborg Boras.

Porto – Manchester United 3:3

Harry Maguire hat Manchester United vor einer weiteren Niederlage bewahrt. In der 78. Minute eingewechselt traf der Verteidiger gegen Porto in der Nachspielzeit nach einem Eckball per Kopf zum 3:3. Das Team von Erik ten Hag hatte zuvor einen 2:0-Vorsprung verspielt, zudem war Bruno Fernandes in der 81. Minute nach der zweiten gelben Karte vom Platz geflogen. Entscheidenden Anteil an der Wende der Portugiesen hatte Samu Omorodion (34./50.) mit zwei Toren. Der 20-jährige spanische Stürmer war im Sommer von Atletico zu Porto gestossen und hat seither wettbewerbsübergreifend bereits 6 Tore erzielt.

Besiktas Istanbul – Eintracht Frankfurt 1:3

Die Eintracht hat den starken Saisonstart auch bei Besiktas Istanbul fortgesetzt und einen 3:1-Sieg gefeiert. Omar Marmoush brachte den Tabellenzweiten der Bundesliga in der 19. Minute mit einem Penalty auf die Siegerstrasse, Junior Dina Ebimbe doppelte nur 3 Zeigerumdrehungen später nach. Vor Wochenfrist hatten die Hessen zuhause gegen Viktoria Pilsen eine 2-Tore-Führung noch verspielt, diesmal machten sie es besser. Dafür konnten sie sich insbesondere beim 21-jährigen Schlussmann Kaua Santos bedanken, der gross aufspielte und auch einen Elfmeter von Ciro Immobile (27.) aus der Ecke kratzte. In der 82. Minute sorgte Ansgar Knauff mit dem 3:0 für die definitive Entscheidung. Arthur Masuaku gelang in der Nachspielzeit für die Türken lediglich noch der Ehrentreffer. Der Schweizer Aurèle Amenda wurde bei Frankfurt in der 85. Minute eingewechselt.

Elfsborg Boras – AS Roma 1:0

In der Meisterschaft konnte die AS Roma nach verhaltenem Start zuletzt die ersten beiden Siege der Saison feiern. Auf europäischem Parkett haben die Römer den Tritt allerdings noch nicht gefunden. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Athletic Bilbao setzte es beim Gastspiel in Schweden gegen Elfsborg Boras sogar eine Niederlage ab. Die Roma war zwar feldüberlegen, scheiterte aber Mal für Mal am schwedischen Abwehrbollwerk. Der Siegtreffer der Schweden fiel durch einen Handspenalty, den Tommaso Baldanzi kurz vor der Pause verschuldet hatte.

Lazio Rom – Nizza 4:1

Erneut zu einem klaren Sieg kam Lazio Rom. Bei strömendem Regen sorgte Pedro (20.) mit einem wuchtigen Abschluss von links unter die Latte für die Führung. Taty Castellanos (35./53.) mit einem Doppelpack an seinem 26. Geburtstag und Mattia Zaccagni (67.) mittels Penalty erzielten die weiteren Tore. Ob die Intervention von Nizza-Keeper Marcin Bulka allerdings elfmeterwürdig war, ist zumindest diskutabel.

Ferencvaros Budapest – Tottenham 1:2

Tottenham traf mit Ferencvaros erstmals überhaupt in der Klubgeschichte auf einen ungarischen Gegner. Mit Mikey Moore kam bei den Spurs zudem ein 17-Jähriger zu seinem Startelf-Debüt. Die Tore beim 2:1-Sieg gingen auf das Konto von Pape Sarr (23.), der nach einem Ballverlust des Heimteams schnell reagierte, sowie Brennan Johnson (86.), der wettbewerbsübergreifend bereits seinen 5. Treffer in der laufenden Saison erzielte. Der Anschlusstreffer von Ferencvaros fiel erst in der 90. Minute.

Hoffenheim – Dynamo Kiew 2:0

Nach vier Niederlagen in Serie in der Bundesliga gelang Hoffenheim zumindest auf der europäischen Bühne ein Befreiungsschlag. Der Tscheche Adam Hlozek erzielte beim Heimsieg gegen Dynamo Kiew beide Treffer. Zum Auftakt hatten sich die Kraichgauer beim FC Midtjylland mit einem 1:1 begnügen müssen. Auch die Dänen gewannen ihre Partie (2:0 gegen Maccabi Tel Aviv). Kevin Mbabu stand in der Startelf.

Weitere Resultate vom Donnerstag:

Glasgow Rangers – Lyon 1:4

Slavia Prag – Ajax Amsterdam 1:1

Real Sociedad San Sebastian – Anderlecht 1:2

