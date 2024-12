Lazio Rom gewinnt auswärts bei Ajax Amsterdam mit 3:1 und bleibt Tabellenführer der Europa League.

Die Glasgow Rangers verpassen gegen Tottenham trotz Führung den Sieg.

Natistürmer Kwadwo Duah verhilft Ludogorets Rasgrad gegen AZ Alkmaar zum Remis.

Manchester United bezwingt Viktoria Pilsen auswärts dank einer Doublette von Rasmus Höjlund.

Ajax Amsterdam – Lazio Rom 1:3

Lazio Rom bleibt auch nach dem 6. Spieltag der Ligaphase der Europa League Tabellenführer. In der Johan-Cruyff-Arena bei Ajax Amsterdam feierten die Römer den 5. Sieg im 6. Spiel. Loum Tchaouna traf in der 12. Minute zur Führung für die Gäste. Nach der Pause erzielte Bertrand Traoré zwar den sehenswerten Ausgleich für Ajax (47.), doch dank Treffern von Fisayo Dele-Bashiru (52.) und Routinier Pedro (77.) holten die Römer doch noch verdient drei Punkte.

Glasgow Rangers – Tottenham 1:1

Im Duell zweier Mannschaften, die um die direkte Achtelfinal-Quali kämpfen, konnte sich kein Team durchsetzen. Dejan Kulusevski rettete Tottenham in Glasgow eine Viertelstunde vor Schluss mit seinem 1:1-Ausgleich einen Punkt. Damit bleiben die Rangers dank dem besseren Torverhältnis auf dem 8. Rang.

Ludogorets – AZ Alkmaar 2:2

Ludogrets Rasgrad hat sich gegen Alkmaar erfolgreich gegen die drohende Niederlage gestemmt. Die Bulgaren lagen zur Halbzeit mit 0:2 im Hintertreffen, nach der Pause meldeten sich die Hausherren mit einem Doppelschlag zurück. Ivajlo Chochev (60.) traf zum Anschlusstreffer, drei Minuten später hatte Kwadwo Duah seinen grossen Auftritt: Der Natistürmer netzte per Flugkopfball zum vielumjubelten 2:2 ein.

Viktoria Pilsen – Manchester United 1:2

In der Premier League hatte Manchester United zuletzt zwei Niederlagen kassiert – in der Europa League läuft es den «Red Devils» besser. Die Briten bejubelten in Pilsen den dritten Sieg de suite in diesem Wettbewerb. Mann des Spiels war Rasmus Höjlund. Der 21-jährige Däne traf doppelt. In der 62. Minute erzielte er das 1:1, kurz vor Schluss (88.) bescherte er seiner Equipe gar den Sieg.

