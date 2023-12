Legende: Kommen aus dem Jubeln nicht mehr heraus Die Spieler von Leverkusen. IMAGO / pepphoto

Bayer Leverkusen beschliesst die EL-Gruppenphase mit dem 6. Sieg im 6. Spiel.

Rennes vergibt den Gruppensieg gegen Villarreal dramatisch.

Ajax Amsterdam rettet sich zumindest in die Conference League, die Glasgow Rangers kommen spektakulär weiter.

Gruppe H: Leverkusen mit perfekter Vorrunde

Bayer Leverkusen – Molde 5:1

Bayer Leverkusen hat die Gruppenphase mit dem 6. Sieg im 6. Spiel abgeschlossen. Der Bundesliga-Leader, bei dem Granit Xhaka geschont wurde, sorgte gegen den Gast aus Norwegen schon früh für klare Verhältnisse. Nach 25 Minuten stand es bereits 3:0 für die Hausherren.

Karabach – Häcken 2:0

Hinter den makellosen Leverkusener sicherte sich Karabach den zweiten Platz. Das Team aus Aserbaidschan, das bereits in der 1. Minute auf die Siegerstrasse einbog, ist damit ein möglicher Gegner von YB im 1/16-Final.

Gruppe F: Rennes vergibt Gruppensieg

Rennes – Villarreal 2:3

Ohne Fabian Rieder (Ersatzbank) hat Rennes am letzten Spieltag den Gruppensieg aus den Händen gegeben. Im Direktduell unterlagen die Franzosen Villarreal 2:3. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Dani Parejo in der 80. Minute. Nur eine Minute zuvor hatte Ludovic Blas die Partie ausgleichen können. In der 11. Minute der Nachspielzeit wurde das vermeintliche 3:3 wegen Abseits aberkannt.

Gruppe B: Ajax schlägt Zubers Athen

Ajax Amsterdam – AEK Athen 3:1

Ajax Amsterdam rettete sich am letzten Spieltag dank eines 3:1-Heimsieg gegen Steven Zubers AEK Athen noch auf den 3. Rang. Damit werden die Niederländer im nächsten Jahr zumindest noch in der Conference League antreten dürfen. Im Parallelspiel sicherte sich derweil Brighton mit einem knappen Erfolg über Marseille den Gruppensieg.

Gruppe C: Betis Sevilla ausgeschieden

Betis Sevilla - Glasgow Rangers 2:3

In einer spektakulären Partie lösten die Glasgow Rangers das Achtelfinal-Ticket in der Europa League. Die Schotten führten gegen Betis Sevilla dreimal und brachten den knappen 3:2-Sieg schliesslich über die Zeit. Weil Sparta Prag gleichzeitig bei Aris Thessaloniki mit 3:1 gewann, verabschiedet sich Sevilla in die Conference League.