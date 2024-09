Manchester United gibt zum Auftakt in die Ligaphase der Europa League gegen Twente Enschede Punkte ab (1:1).

Während Kwadwo Duah mit Ludogorets Rasgrad als Verlierer vom Platz geht, kassiert Kevin Mbabu mit Midtjylland den späten Ausgleich.

Galatasaray Istanbul lanciert seine EL-Kampagne mit einem 3:1-Erfolg gegen PAOK Saloniki.

Manchester United – Twente Enschede 1:1

Die «Red Devils» kommen in dieser Saison einfach nicht in Fahrt – auch auf der europäischen Bühne nicht. Christian Eriksen brachte den Favoriten aus der Premier League in der 35. Minute mit einem wuchtigen Schuss in die weite Ecke zwar standesgemäss in Führung. Statt diese in der Folge auszubauen kassierte ManUnited nach der Pause aber den Ausgleich. Ausgerechnet der zuvor gefeierte Eriksen leistete sich einen folgenschweren Bock, den Sam Lammers mit dem 1:1 bestrafte (68.). Die Engländer rannten dem Siegtor anschliessend vergeblich hinterher.

Ludogorets Rasgrad – Slavia Prag 0:2

Kwadwo Duah und sein Ludogorets hatten sich den Start in die Europa-League-Kampagne mit Sicherheit anders vorgestellt. Die Bulgaren blieben vor eigenem Anhang in der Offensive aber extrem harmlos und wurden in der Defensive zweimal erwischt. Matej Jurasek (37.) aus spitzem Winkel vor der Pause und Mojmir Chytil (65.) nach einem Eckball per Volley bescherten den Gästen aus Tschechien den Auswärtssieg. Duah blieb wirkungslos und wurde unmittelbar nach dem 0:2 ausgewechselt.

FC Midtjylland – Hoffenheim 1:1

Ähnlich ernüchternd verlief der Abend für Kevin Mbabu. Der Schweizer Aussenverteidiger, der seit diesem Sommer in Dänemark spielt, musste in der 89. Minute machtlos mit ansehen, wie sein Team noch den Ausgleich kassierte. Der erst 18-jährige Max Moerstedt rettete Hoffenheim mit einem spektakulären Seitfallzieher doch noch einen Punkt. Kurz vor der Pause hatte Dario Osorio das Heimteam mit einem ebenso sehenswerten Schlenzer in Führung geschossen. Mbabu machte vor allem in der ersten Halbzeit auf sich aufmerksam: Zunächst verpasste er per Kopf den Führungstreffer, ehe er auf der Linie das 0:1 verhinderte.

Nizza – Real Sociedad 1:1

Die Gäste aus dem Baskenland erwischten an der Côte d'Azur den besseren Start und eröffneten das Skore in der 18. Minute dank Ander Barrenetxea. Nach dem 0:1 übernahm Nizza immer mehr die Initiative und erspielte sich ein Chancenplus. So verwunderte es kaum, dass Pablo Rosario kurz vor dem Pausenpfiff der Ausgleich glückte. Nach dem Seitenwechsel vergab das Heimteam die grosse Chance auf die Führung, als Ex-Lausanne-Stürmer Evann Guessand vom Penaltypunkt scheiterte (55.).

Dynamo Kiew – Lazio Rom 0:3

«Zuhause» im Hamburger Volksparkstadion gab es für Dynamo Kiew nichts zu holen. Der ukrainische Vizemeister lag gegen Lazio Rom schon nach 35 Minuten hoffnungslos mit 0:3 im Hintertreffen. Boulaye Dia eröffnete das Skore für die Römer schon in der 4. Minute. Fisayo Dele-Bashiri erhöhte in der 34. Minute auf 2:0, ehe wiederum Dia per Kopf für den dritten Treffer zuständig war. Die ohnehin schon geringen Chancen auf eine Aufholjagd machte Kiews Maksym Bragaru in der 72. Minute endgültig zunichte. Der 22-Jährige flog nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit direkt Rot vom Platz. Kurz darauf tat es ihm Lazios Tijani Noslin gleich.

Galatasaray Istanbul – PAOK Saloniki 3:1

Victor Osimhen muss weiter auf seinen ersten Treffer im Galatasaray-Trikot warten. Der nigerianische Topstürmer hatte dennoch regen Anteil am Auftaktsieg seines neuen Klubs. Einen Kopfball von Osimhen lenkte Salonikis Verteidiger Abdul Rahman Baba unglücklich ins eigene Tor ab (48.). In der 75. Minute legte Osimhen – wiederum per Kopf – pfannenfertig für das 2:1 von Teamkollege Yunus Akgün auf. Zwischenzeitlich hatte Giannis Konstantelias Galatasarays Abwehrschwäche offengelegt und den Ausgleich erzielt. Für den Schlusspunkt zeichnete Mauro Icardi verantwortlich (90.+5).

Weitere Ergebnisse vom Mittwoch:

AZ Alkmaar - Elfsborg Boras 3:2

Bodö/Glimt – FC Porto 3:2

Anderlecht – Ferencvaros Budapest 2:1