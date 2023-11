Fabian Rieder ist beim 3:0-Sieg von Rennes gegen Maccabi Haifa in der Europa-League-Gruppe F per Freistoss erfolgreich.

In der EL-Gruppe A schiesst sich Freiburg dank einem Schützenfest in die K.o.-Phase.

Gruppe F: Rieders Freistoss sitzt

Maccabi Haifa – Rennes 0:3

Fabian Rieder hat sich mit Stade Rennes in der 5. Runde der Europa League vorzeitig für die K.o.-Runde qualifiziert. Der Schweizer kam beim ungefährdeten 3:0 von Rennes gegen Maccabi Haifa in Felcsut nach einer guten Stunde in die Partie und erzielte in der Nachspielzeit per herrlichem Freistoss den Endstand.

Gruppe A: Freiburg mit Klubrekord eine Runde weiter

SC Freiburg – Olympiakos Piräus 5:0

Backa Topola – West Ham 0:1

Freiburg hat beim 5:0 gegen Olympiakos Piräus den vor drei Wochen gegen Backa Topola aufgestellten Europacup-Vereinsrekord bereits wieder eingestellt. Als dreifacher Torschütze feiern lassen konnte sich der Österreicher Michael Gregoritsch. Die Breisgauer sind damit – mit einem Torverhältnis von 17:5 (!) – in der Gruppe A wie West Ham, das bei Backa Topola durch einen späten Treffer von Tomas Soucek gewann, vorzeitig weiter.

Gruppe B: Aktivposten Zuber kann AEK-Pleite nicht verhindern

AEK Athen – Brighton 0:1

Brighton hat in der Gruppe B im wahrsten Sinn des Wortes einen kapitalen Sieg gefeiert. In der griechischen Hauptstadt setzten sich die «Seagulls» gegen AEK Athen mit 1:0 durch und sind vorzeitig für die 1/16-Finals qualifiziert. Beim Heimteam glänzte in der 1. Halbzeit Steven Zuber mit zahlreichen guten Aktionen – Zählbares schaute jedoch nicht heraus. Nach der Pause sorgte Joao Pedro (55.) per Elfmeter für die Entscheidung. Schiedsrichter der Partie war mit Sandro Schärer ein Schweizer.