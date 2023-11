In seinem ersten Europa-League-Spiel von Beginn an für Stade Rennes erzielte Fabian Rieder nach nur 9 Minuten das 1:0 für die Gastgeber – dank gütiger Mithilfe von Panathinaikos-Goalie Alberto Brignoli. Der 32-jährige Italiener liess einen haltbaren Freistoss des Schweizers aus etwa 25 Metern durch die Beine passieren. Trotz einer roten Karte und einem Elfmeter-Gegentor nach einer halben Stunde reichte es für das Heimteam zum Sieg. Innert 5 Minuten stellten Ibrahim Salah (65.) und Ludovic Blas (70.) auf 3:1.

Toulouse – Liverpool 3:2

Toulouse ist die Revanche für die 1:5-Klatsche in Liverpool geglückt. In einer turbulenten Partie behielten die Franzosen gegen die «Reds» letztlich knapp mit 3:2 die Oberhand. Dies aber auch nur, weil ein Tor von Liverpools Jarell Quansah in der 8. Minute der Nachspielzeit vom VAR wegen Handspiels aberkannt worden war. Vincent Sierro hatte nach gut einer Stunde die Vorlage zum wichtigen 2:0 geliefert.