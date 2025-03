Legende: Da hilft alles Lamentieren nichts Schiedsrichter Clément Turpin schickt Mats Hummels vom Platz. Keystone/AP/Miguel Oises

Athletic Bilbao gewinnt im Rückspiel des Europa-League-Achtelfinals gegen die AS Roma 3:1 und kommt nach dem 1:2 im Hinspiel weiter.

Lazio Rom schafft dank eines 1:1 gegen Viktoria Pilsen den Einzug in den Viertelfinal. Frankfurt wirft Ajax Amsterdam raus.

Bilbao – Roma 3:1 (Hinspiel 1:2)

Athletic Bilbao darf weiter vom Final im Heimstadion träumen. Die Basken schafften nach dem 1:2 im Hinspiel den Turnaround. Zupass kam ihnen dabei eine frühe rote Karte gegen Roma-Verteidiger Mats Hummels. Der Deutsche musste schon in der 11. Minute vom Platz, nachdem er im Anschluss an einen eigenen Fehlpass zur Notbremse gegriffen hatte. Zum Matchwinner machte sich Nico Williams. Der spanische Nationalspieler erzielte das 1:0 und das 3:0. Dazwischen traf Yuri Berchiche. Leandro Paredes konnte in der Nachspielzeit per Penalty nur noch verkürzen. Gegner Bilbaos im Viertelfinal sind die Glasgow Rangers oder Fenerbahce Istanbul.

Frankfurt – Ajax 4:1 (Hinspiel 2:1)

Der Europa-League-Sieger von 2022 hat sich souverän in den Viertelfinal gespielt. Schon nach 25 Minuten war die Suppe eigentlich gelöffelt, als Mario Götze einen langen Ball gekonnt mit der Brust annahm und sehenswert per Lob zum 2:0 vollendete. Götze setzte in der 82. Minute nach einem unglücklichen Ausflug von Ajax-Goalie Matheus aus 40 Metern auch noch den 4:1-Schlusspunkt. Frankfurt, bei dem Aurèle Amenda in der Schlussphase eingewechselt wurde, setzt sich damit mit dem Gesamtskore von 6:2 durch.

Lazio Rom – Viktoria Pilsen 1:1 (Hinspiel 2:1)

Nach dem Treffer von Pavel Sulc in der 52. Minute schien es, als könnte der Aussenseiter aus Tschechien im Olimpico eine Verlängerung erzwingen. Daraus wurde dann aber doch nichts: Verteidiger Alessio Romagnoli rettete die Römer mit dem 1:1 in der 77. Minute doch noch in den Viertelfinal, wo die Norweger von Bodö/Glimt warten.

Weiteres Spiel

Olympiakos Piräus – Bodö/Glimt 2:1 (Hinspiel 0:3)

Europacup