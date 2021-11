Gruppe A: Xherdan Shaqiri steht beim 3:0-Heimsieg und der Achtelfinal-Qualifikation von Olympique Lyon über Sparta Prag 90 Minuten auf dem Platz.

Gruppe A: Lyon krönt makellose Qualifikation

Auch nach 4 Spielen steht Olympique Lyon mit der Maximalausbeute da und qualifizierte sich damit souverän für den Achtelfinal. Im Heimspiel gegen Sparta Prag resultierte ein 3:0, wobei die ersten beiden Treffer auf das Konto von Islam Slimani gingen. Der Algerier entschied die Partie mit einem Doppelschlag innert 3 Minuten (61./63.). Xherdan Shaqiri spielte durch, hatte aber weder bei den Toren Slimanis, noch bei Karl Toko Ekambis Treffer in der Nachspielzeit seine Füsse im Spiel. Der Schweizer fiel einzig in der Anfangsphase und kurz vor Schluss mit je einer vergebenen Chance auf.

Gruppe D: Frankfurt glücklich, Antwerpen chancenlos

Der Spitzenkampf in der Gruppe D zwischen Olympiakos Piräus und Eintracht Frankfurt endete 1:2 – ein schmeichelhafter Sieg für die Gäste. Die Hessen, bei denen Djibril Sow 82 Minuten lang spielte, gerieten bereits nach 12 Minuten mit dem ersten Angriff der Gastgeber in Rückstand. Die kalte Dusche schien ihre Wirkung aber nicht verfehlt zu haben: 5 Minuten später lancierte Rafael Borré mit einem starken Pass Mitspieler Daichi Kamada, der präzise ins lange Eck zum Ausgleich traf. In der Folge standen die Griechen dem Siegtreffer deutlich näher – bis Jens Petter Hauge die Deutschen in der 92. Minute zum Sieg und damit vorzeitig in die K.o.-Phase schoss.

Weniger erfreulich verlief der Abend für den Stürmer Michael Frey im Dienst von Royal Antwerpen. Sein Team verschlief die Startphase im Heimspiel gegen Fenerbahce Istanbul komplett und lag bereits nach einer halben Stunde mit 0:3 im Hintertreffen. Obwohl der Schweizer bei den Belgiern die einzige Offensivkraft war, die nicht ausgewechselt wurde, vermochte auch Frey keine entscheidenden Akzente zu setzen. Damit verbleiben die Gastgeber mit nur einem Punkt auf dem Konto am Tabellenende.

Gruppe E: Marseille mit 4. Unentschieden de suite

Lange hatte es so ausgesehen, als ob Olympique Marseille nach 3 Remis zum Auftakt gar als Verlierer vom Platz gehen würde. Mit einem Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und kurz nach Wiederbeginn (49.) hatte Lazio Rom die Südfranzosen geschockt und die Partie zwischenzeitlich gedreht. Diese waren durch einen verwandelten Elfmeter von Arkadiusz Milik nach 33 Minuten in Führung gegangen, mussten sich aber bis in die 82. Minute gedulden, ehe Dimitri Payet seinem Team immerhin noch einen Punkt sichern konnte.

Gruppe G: Leverkusen siegt im Spitzenkampf

5 Spiele lang hat Bayer Leverkusen nicht mehr gewinnen können, nun klappte es im internationalen Geschäft und ausgerechnet im Direktduell um die Tabellenführung. Beim 4:0 über Betis Sevilla tat sich Moussa Diaby mit einem Doppelschlag (42./52.), sowie 2 Vorlagen (86./90.) zum klaren Heimsieg als Mann des Spiels hervor. Da Celtic Glasgow Ferencvaros Budapest auswärts schlug, verpasste das Team von Gerardo Seoane allerdings die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Phase.

Die weiteren Schweizer

Gregory Wüthrich spielte beim Gastspiel von Sturm Graz bei Real San Sebastian durch und holte mit den Steirern einen Punkt (1:1).

spielte beim Gastspiel von Sturm Graz bei Real San Sebastian durch und holte mit den Steirern einen Punkt (1:1). Yvon Mvogo kam beim Unentschieden von Eindhoven in Monaco (0:0) nicht zum Einsatz.

kam beim Unentschieden von Eindhoven in Monaco (0:0) nicht zum Einsatz. Bastien Toma verfolgte das 2:2-Remis von Genk zuhause gegen das formstarke West Ham von der Bank aus mit.