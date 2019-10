Gruppe F: Arsenal gewinnt auch sein 2. Spiel, Frankfurt holt den 1. Erfolg.

Arsenal gewinnt auch sein 2. Spiel, Frankfurt holt den 1. Erfolg. Gruppe L: Manchester United schiesst gegen Aussenseiter Alkmaar kein Tor.

Manchester United schiesst gegen Aussenseiter Alkmaar kein Tor. Gruppe J: Gladbach holt sich in letzter Minute den ersten Punkt der aktuellen Europa-League-Kampagne.

Gladbach holt sich in letzter Minute den ersten Punkt der aktuellen Europa-League-Kampagne. Gruppe I: Wolfsburg kommt ohne den verletzten Mehmedi in Saint-Étienne nicht über ein 1:1 hinaus.

Wolfsburg kommt ohne den verletzten Mehmedi in Saint-Étienne nicht über ein 1:1 hinaus. Gruppe A: Sevilla schlägt Nikosia knapp.

Gruppe F: Arsenal siegt mit B-Elf

Trainer Unai Emery gewährte im Heimspiel gegen Standard Lüttich zahlreichen Stars einen freien Abend. So sass auch Nati-Spieler Granit Xhaka nur auf der Bank. Die B-Elf machte ihre Sache aber ebenfalls gut. Gabriel Martinelli mit einem Doppelpack, Joe Willock und Dani Ceballos trafen beim 4:0-Erfolg.

Während Arsenal das Punktemaximum auf dem Konto hat, feierte Eintracht Frankfurt den 1. Sieg. Auswärts bei Vitoria Guimaraes setzte sich der Bundesligist 1:0 durch. Der Schweizer Djibril Sow leistete in der 36. Minute die Vorarbeit zum entscheidenden Treffer durch Evan N'Dicka. Wie Sow spielte auch Landsmann Gelson Fernandes durch.

Gruppe L: Manchester kommt nicht vom Fleck

Rang 10 in der Premier League, nächster schwacher Auftritt in der Europa League: Manchester United ist in dieser Saison noch überhaupt nicht auf Touren gekommen. Gegen die Niederländer aus Alkmaar mussten sich die «Red Devils» mit einem mageren 0:0 begnügen.

In der anderen Partie der Gruppe L setzt sich Partizan Belgrad mit 2:1 gegen Astana durch.

Gruppe J: Erster Punkt für Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat einen kompletten Fehlstart in der Europa League in letzter Minute abgewendet. Nach dem 0:4 zum Auftakt gegen den Wolfsberger AC rettete der eingewechselte Patrick Herrmann (91.) den Rheinländern beim türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir beim 1:1 zumindest einen Punkt.

Wolfsberg macht international weiter positiv auf sich aufmerksam. Nach dem Kantersieg im 1. Spiel holten sich die Österreicher in Rom beim 1:1-Unentschieden den nächsten Punkt.

Gruppe I: Remis zwischen Wolfsburg und Saint-Étienne

Im vermeintlichen Schweizer Duell zwischen Saint-Étienne (Léo Lacroix) und Wolfsburg (Kevin Mbabu, Admir Mehmedi und Renato Steffen) kam lediglich Steffen zu einem Teileinsatz, Mehmedi fehlte verletzt. Timothée Kolodziejczak schoss die Franzosen nach einer ungenügenden Abwehr von Wolfsburg-Hüter Pavao Pervan in der 13. Minute in Führung. 2 Minuten später war Aussenverteidiger William für den 1:1-Endstand besorgt.

Gruppe A: Sevilla mit knappem Heimsieg

Sevilla kam zuhause gegen APOEL Nikosia zu einem 1:0-Erfolg und steht mit 6 Punkten auf Platz 1. Mann des Spiels gegen die Zypern, bei denen der Schweiz-Bosnier Dragan Mihajlovic durchspielte, war Javier Hernandez. Der Stürmer traf nach einer herrlichen Kombination.

Die Partie zwischen Düdelingen und Karabach musste in der 1. Halbzeit wegen einer Drohne über dem Spielfeld vorübergehend unterbrochen werden. Die Gäste aus Aserbaidschan gewannen 4:1.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 03.10.2019, 18:40 Uhr