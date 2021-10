Gruppe A: Xherdan Shaqiri dreht mit Olympique Lyon die Partie in Prag und feiert gegen Sparta einen 4:3-Auswärtserfolg.

Gruppe G: Leverkusen mit Trainer Gerardo Seoane kommt auswärts gegen Betis Sevilla zu einem 1:1-Unentschieden.

Gruppe D: Djibril Sow sammelt beim 3:1-Sieg von Frankfurt über Piräus einen Assist, Michael Frey (Royal Antwerpen) holt bei Fenerbahce ein 2:2.

Gruppe E: Lazio Rom und Marseille trennen sich torlos.

Gruppe A: Shaqiri dreht Partie mit Lyon

Trotz Doppelführung gab Sparta Prag das Heimspiel gegen Olympique Lyon noch aus der Hand und unterlag den Franzosen mit 3:4. Nach 2 frühen Gegentreffern (4./19.) leitete Lyons Doppeltorschütze Karl Toko-Ekambi kurz vor der Pause mit dem Anschlusstor die Wende ein. Beim Ausgleich (53.) hatte dann auch Xherdan Shaqiri seine Füsse im Spiel: Seine Hereingabe führte zum 2:2. Kurz darauf (67.) drehte Lyon die Partie endgültig. Trotz einer gelb-roten Karte (74.) gelang den Franzosen in Unterzahl durch Toko-Ekambi (88.) gar noch ein 4. Tor, sodass der 3. tschechische Treffer in der Nachspielzeit ohne Folge blieb.

Gruppe G: Leverkusen mit glücklichem Remis

Bei knapp 30 Grad liessen sich weder Betis Sevilla noch Bayer Leverkusen von den hohen Temperaturen beirren und schlugen ein hohes Tempo an. Den besseren Start erwischte der Gast mit Trainer Gerardo Seoane, liess dann aber immer mehr nach. So dauerte es bis eine Viertelstunde vor Schluss, ehe das erste Tor fiel: Nach VAR-Konsultation ahndete der Schiedsrichter ein Handspiel von Bayer-Verteidiger Jeremie Frimpong. Borja Iglesias erwischte Lukas Hradecky in der Mitte. Mit einem für Goalie-Routinier Claudio Bravo im Tor der Andalusier unglücklichen Abfälscher markierte Robert Andrich (82.) entgegen dem Spielverlauf noch den späten 1:1-Ausgleich.

Gruppe D: Sow siegt mit Frankfurt, Frey holt Punkt

Die Belgier starteten bei Fenerbahce Istanbul ideal. Mit einem Pass in die Tiefe leitete Michael Frey die frühe Führung (2.) für Royal Antwerpen ein. Die Türken liessen mit einer Antwort aber nicht lange auf sich warten: Nach einem Eckball (20.) staubte Enner Valencia ab und markierte nach seinem Ausgleich noch vor der Pause die 2:1-Führung mittels Penalty. Vorher hatte Valencia mit einem verunglückten Panenka-Versuch – ebenfalls aus 11 Metern – noch gesündigt. Diese Nonchalance rächte sich nach einer guten Stunde (62.), als Pieter Gerkens mit dem 2:2 auch den späteren Endstand erzielte.

Im anderen Spiel der Gruppe feierte Eintracht Frankfurt einen 3:1-Heimsieg über Olympiakos Piräus. Rafael Borré hatte die Hessen in der 26. Minute per Penalty in Führung geschossen, welche Youssef El-Arabi für die Gäste nur 4 Minuten später – auch vom Punkt aus – wieder ausglich. Bei der erneuten Führung für den Gastgeber in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glänzte der Schweizer Djibril Sow mit der Vorlage. Den verdienten Heimsieg machte Daichi Kamada mit dem 3:1 nach einer Stunde frühzeitig klar.

Gruppe E: Kein Sieger zwischen Lazio und Marseille

In einem chancenarmen Spiel in der italienischen Hauptstadt trennten sich Lazio Rom und Olympique Marseille torlos. Beim 0:0 im Olimpico verpasste der Gastgeber nach etwas mehr als 30 Minuten gleich doppelt die Führung, ehe Cengiz Ünder noch vor der Pause auf der Gegenseite mit einem gefährlichen Abschluss an Goalie Pau Lopez. Nach dem Seitenwechsel hatte Ciro Immobile die beste Chance (69.) auf den Lucky Punch, scheiterte aber «droite au but».

Die weiteren Schweizer

Gregory Wüthrich musste sich mit Sturm Graz La-Liga-Tabellenführer San Sebastian mit 0:1 geschlagen geben. Ein Goalie-Patzer in der 68. Minute kostete den Steirern zuhause einen Punktgewinn.

musste sich mit Sturm Graz La-Liga-Tabellenführer San Sebastian mit 0:1 geschlagen geben. Ein Goalie-Patzer in der 68. Minute kostete den Steirern zuhause einen Punktgewinn. Bastien Toma bei Genk (0:3 gegen West Ham) und Yvon Mvogo bei Eindhoven (1:2 gegen Monaco) kamen nicht zum Einsatz.