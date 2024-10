Legende: Verwandelte einen Penalty Tottenhams Richarlison nach seinem Treffer gegen Alkmaar. imago images/Shutterstock

Tottenham, Anderlecht und Lazio Rom gewinnen in der Europa League auch ihr jeweils 3. Spiel und stehen mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze.

Weiter auf den ersten Sieg auf europäischem Parkett wartet Manchester United, das in Istanbul erneut mit einem Unentschieden vorliebnehmen muss.

Tottenham – AZ Alkmaar 1:0

Tottenham steht auch nach drei Spielen noch mit weisser Weste da. Der erst kürzlich von einer Verletzung genesene Brasilianer Richarlison verwertete in der 52. Minute einen Foulpenalty lässig zum einzigen Treffer der Partie. Bei Alkmaar stach Trumpf Ruben van Bommel für einmal nicht. Der 20-jährige Sohn von Mark van Bommel, der in der Auftaktrunde gegen Elfsborg doppelt getroffen hatte, konnte an der Niederlage genauso wenig etwas ändern wie der eingewechselte Peer Koopmeiners, dessen Bruder Teun bei Juventus spielt. Eine Schlussoffensive der Niederländer blieb aus, weil David Möller Wolfe in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz flog.

RSC Anderlecht – Ludogorets Rasgrad 2:0

Wie Tottenham weist auch Anderlecht 9 Punkte auf. Die Belgier kamen zuhause gegen Ludogorets Rasgrad zu einem 2:0-Erfolg. Die Gäste aus Bulgarien mussten nach einer halben Stunde in Unterzahl agieren, nachdem Caio Vidal direkt Rot gesehen hatte. Er wurde von seinem Gegenspieler während eines Zweikampfs am Trikot zurückgehalten und liess sich zu einem Ellbogen-Schlag hinreissen. Der 2. Treffer der Belgier fiel erst in der Nachspielzeit. Nati-Stürmer Kwadwo Duah wurde bei Ludogorets nach 75 Minuten ausgewechselt.

Fenerbahce Istanbul – Manchester United 1:1

Weiter auf den ersten Sieg wartet derweil Manchester United. Wie in den ersten beiden Spielen mussten sich die «Red Devils» auch bei Fenerbahce mit einem Unentschieden begnügen. Christian Eriksen (15.) hatte die Engländer mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in Führung gebracht, nachdem Joshua Zirkzee für ihn abgelegt hatte. Der Ausgleich für die Türken ging auf das Konto von Youssef En-Nesyri (49.), der vor der Pause noch am stark reagierenden André Onana gescheitert war.

Eintracht Frankfurt – FK Riga 1:0

Zu einem klassischen Arbeitssieg kam Eintracht Frankfurt gegen den klaren Aussenseiter aus Riga. Der Bundesligist war zwar hoch überlegen, konnte das Bollwerk der Letten aber erst in der 79. Minute knacken. Der zur Pause eingewechselte Hugo Larsson traf auf Vorlage von Omar Marmoush. Im Gegenzug trafen die Gäste die Latte. Bei Frankfurt spielte Aurèle Amenda zum ersten Mal seit seinem Wechsel von den Young Boys in diesem Sommer durch.

AS Roma – Dynamo Kiew 1:0

Die AS Roma hat im 3. Spiel den 1. Sieg eingefahren. Weil es die Römer nach einem verwandelten Penalty durch Artem Dovbyk (23.) aber verpassten, einen weiteren Treffer nachzulegen, mussten sie bis zum Schluss um die 3 Punkte zittern. Der Europa-League-Finalist der Saison 2022/23 profitierte auch etwas davon, dass den Ukrainern nach 70 Minuten zunehmend die Kräfte ausgingen. Bei der Roma erneut nicht zum Zug kam Mats Hummels, der nach seinem Wechsel im September nach wie vor auf sein Pflichtspiel-Debüt wartet.

