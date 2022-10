Europa League: Union Berlin gewinnt zum dritten Mal in Folge 1:0 und arbeitet sich weiter nach vorne. Auch ManUnited und die beiden Römer Klubs feiern Siege. Freiburg reicht ein Remis zum Gruppensieg.

Union Berlin gewinnt zum dritten Mal in Folge 1:0 und arbeitet sich weiter nach vorne. Auch ManUnited und die beiden Römer Klubs feiern Siege. Freiburg reicht ein Remis zum Gruppensieg. Conference League: Der FC Vaduz scheidet nach der 3. Niederlage im 5. Spiel in seiner ersten europäischen Gruppenphase definitiv aus. In Tschechien kommt es zu einem Spielausfall.

EL, Gruppe E: Ronaldo trifft bei ManUnited-Sieg

Manchester United – Sheriff Tiraspol 3:0

Beim 3:0-Heimsieg von Manchester United gegen Sheriff Tiraspol hat sich auch Cristiano Ronaldo als Torschütze zurückgemeldet. Der 37-Jährige traf erstmals seit rund drei Wochen wieder und markierte kurz vor Schluss den Endstand. Weil auch Real Sociedad (2:0 in Nikosia) einen Sieg feierte, kommt es nächste Woche in San Sebastian zum finalen Showdown um den Gruppensieg.

EL, Gruppe D: Nächster Mini-Sieg für Union

Union Berlin – Braga 1:0

Die «Eisernen» von Trainer Urs Fischer arbeiten sich in ihrer EL-Gruppe weiter nach vorne. Dank einem 1:0-Sieg gegen Braga überholt Union die Portugiesen und liegt vor dem letzten Spieltag auf Platz 2. Den einzigen Treffer der Partie für die offensiv deutlich aktiveren Berliner erzielte Robin Knoche per Handspenalty. Damit endet auch das fünfte Spiel in dieser Gruppenphase für Union mit 1:0, zum dritten Mal in Folge mit dem besseren Ende für die Fischer-Truppe. An der Tabellenspitze sicherte sich Belgiens Vizemeister Union St. Gilloise dank dem 2:0 bei Malmö vorzeitig das Achtelfinal-Ticket.

01:38 Video Union Berlin – Braga Aus Sport-Clip vom 27.10.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

EL, Gruppe C: Roma müht sich zu 3 Punkten

HJK Helsinki – AS Roma 1:2

Dass für die Römer die Reisen in den hohen Norden nicht ohne sind, hat das Gastspiel des Conference-League-Siegers bei Bodö/Glimt letzte Saison bereits eindrücklich bewiesen. Und auch in der finnischen Hauptstadt bekundete das Team von Jose Mourinho Mühe: Die Führung durch Tammy Abraham (41.) konterte Helsinki kurz nach der Pause. Weil aber Arttu Hoskonen (62.) ein Eigentor unterlief und den Gastgebern auch der vermeintliche Ausgleich durch den VAR aberkannt wurde, feierten die Italiener einen glücklichen 2:1-Auswärtssieg.

EL, Gruppe G: Freiburg steht in den Achtelfinals

Freiburg – Olympiakos Piräus 1:1

Nach 4 Siegen aus 4 Spielen und der vorzeitigen Qualifikation für die K.o.-Spiele hat der SC Freiburg in der 5. EL-Partie zu Hause gegen Olympiakos Piräus ein 1:1 erreicht. Nach Youssef El Arabis 1:0 für die Griechen (17.) dauerte es bis zur turbulenten Schlussphase (mit fünf gelben und einer gelb-roten Karte), ehe Lukas Kübler für die Breisgauer doch noch ausglich (93.). Weil im anderen Gruppenspiel Karabach in Nantes mit 1:2 verlor, sicherte sich Freiburg definitiv Platz 1 und damit die direkte Achtelfinal-Qualifikation.

EL, Gruppe F: Lazio neu Tabellenführer

Lazio Rom - Midtjylland 2:1 In der ausgeglichenen Gruppe F hat sich Lazio Rom mit einem knappen Erfolg gegen Midtjylland positioniert. Für die Entscheidung sorgte Pedro Rodriguez mit einer sauber verwandelten Hereingabe, nachdem zuvor zwei seiner Kollegen den Ball verpasst hatten (58.). Lazio hat damit acht Punkte auf dem Konto, genau wie Sturm Graz, welches sich gegen Feyenoord 1:0 durchsetzte.

02:45 Video Lazio Rom – Midtjylland 2:1 Aus Sport-Clip vom 27.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 45 Sekunden.

ECL, Gruppe E: Vaduz sagt Tschüss

Vaduz – Alkmaar 1:2

Schon vor dem Duell gegen den Tabellenführer aus der Niederlande waren die Chancen aufs Weiterkommen nur noch theoretisch gewesen. Nach der 3. Niederlage im 5. Spiel muss sich Vaduz nun definitiv von der europäischen Bühne verabschieden. Der Challenge-League-Klub verteidigte lange gut, ehe der auffällige Milos Kerkez nach einer schönen Kombination doch noch zum 1:0 für Alkmaar versenkte (50.). Der erst 19-jährige Myron van Brederode erhöhte im «Ländle» nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung (75.). Für Vaduz konnte Nicolas Hasler nach einem kapitalen Fehlpass des Favoriten nur noch auf 1:2 verkürzen (77.). Die Liechtensteiner, die ihre erste Gruppenphase in einem europäischen Wettbewerb bestreiten, könnten nächste Woche gegen Limassol immerhin noch für einen positiven Abschluss sorgen.

ECL, Gruppe D:

Nizza – Partizan Belgrad 2:1

Das Team von Coach Lucien Favre feierte im Kampf um die K.o.-Phase einen wichtigen Heimsieg. Die Franzosen führten bis eine Viertelstunde vor Schluss mit 1:0, ehe Ricardo Gomes das zwischenzeitliche Chaos im Nizza-Strafraum zum Ausgleich für Belgrad ausnutzen konnte (74.). Doch das Heimteam reagierte sofort und stellte nur drei Minuten später den Vorsprung wieder her: Ein Schuss von Mario Lemina wurde unhaltbar zum 2:1 abgefälscht. Damit steht Nizza, bei dem der Schweizer Jordan Lotomba verletzt fehlte, vor dem letzten Spieltag punktgleich mit Belgrad an der Tabellenspitze.

Slovacko – Köln Abbruch

Kurios verlief der Abend in Tschechien: Das Spiel von Köln bei Slovacko musste nach sechs gespielten Minuten aufgrund starken Nebels abgebrochen werden, Tore waren noch nicht gefallen. Schon der Anpfiff war wegen fehlenden Durchblicks um 75 Minuten nach hinten verlegt worden. Neu findet das Spiel bereits diesen Freitag um 13 Uhr statt.